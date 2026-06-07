Врач сборной Дании рассказал о состоянии Эриксена, который потерял сознание во время матча с Украиной

Кристиан Эриксен / © Associated Press

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Врач сборной Дании Мортен Боэсен рассказал о состоянии здоровья полузащитника национальной команды Кристиана Эриксена, который потерял сознание во время товарищеского матча против Украины.

Слова врача приводит Датский футбольный союз.

Боэсэн, сообщил. что Эриксен чувствует себя хорошо. Вскоре 34-летний футболист пройдет дополнительное обследование в больнице, чтобы определить причину произошедшего.

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"Кристиан чувствует себя хорошо и покинул поле самостоятельно. На мой взгляд, кардиостимулятор сработал должным образом.

Он ненадолго потерял сознание, но очень быстро пришел в себя, и мы быстро оказали ему помощь. Теперь он пройдет дополнительное обследование в больнице, чтобы определить причину произошедшего. Мы постоянно на связи с ним и врачами.

Но Кристиан чувствует себя хорошо, и он попросил меня передать привет всем игрокам и сказать им, что с ним все в порядке", — сказал врач.

Эриксен потерял сознание на 65-й минуте поединка против Украины. Арбитр сразу же приостановил встречу — врачи появились на поле и предоставили игроку медицинскую помощь.

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После длительной паузы Кристиан пришел в сознание и покинул поле под аплодисменты зрителей. Затем арбитр, посовещавшись с тренерами и капитанами обеих сборных, принял решение досрочно завершить матч.

На момент остановки матча Дания выигрывала у Украины со счетом 2:1.

Отметим, что летом 2021 года Эриксен пережил сердечный приступ во время Евро-2020. Кристиану удалось реанимировать на поле, после чего его доставили в больницу и позже установили кардиовертер-дефибриллятор.

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