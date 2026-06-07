Лікар збірної Данії розповів про стан Еріксена, який знепритомнів під час матчу з Україною

Крістіан Еріксен / © Associated Press

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Лікар збірної Данії Мортен Боесен розповів про стан здоров'я півзахисника національної команди Крістіана Еріксена, який знепритомнів під час товариського матчу проти України.

Слова лікаря наводить Данський футбольний союз.

Боесен, повідомив. що Еріксен почувається добре. Невдовзі 34-річний футболіст пройде додаткове обстеження в лікарні, щоб визначити причину того, що сталося.

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"Крістіан почувається добре і залишив поле самостійно. На мій погляд, кардіостимулятор спрацював належним чином.

Він ненадовго знепритомнів, але дуже швидко прийшов до тями, і ми швидко надали йому допомогу. Тепер він пройде додаткове обстеження в лікарні, щоб визначити причину того, що сталося. Ми постійно на зв'язку з ним і з лікарями.

Але Крістіан почувається добре, і він попросив мене передати вітання всім гравцям і сказати їм, що з ним усе гаразд", — сказав лікар.

Еріксен знепритомнів на 65-й хвилині поєдинку проти України. Арбітр одразу ж призупинив зустріч — лікарі з'явилися на полі й надали гравцю медичну допомогу.

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Після тривалої паузи Крістіан прийшов до тями та залишив поле під оплески глядачів. Потім арбітр, порадившись з тренерами і капітанами обох збірних, ухвалив рішення достроково завершити матч.

На момент зупинки матчу Данія вигравала в України з рахунком 2:1.

Зазначимо, що влітку 2021 року Еріксен пережив серцевий напад під час Євро-2020. Крістіана вдалося реанімувати на полі, після чого його доправили до лікарні та пізніше встановили кардіовертер-дефібрилятор.

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