Шевченко прокоментував моторошний епізод з Еріксеном і зупинку матчу Данія — Україна

Андрій Шевченко / © Associated Press

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Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко прокоментував дострокове завершення товариського матчу Данія — Україна через моторошний епізод з данським півзахисником Крістіаном Еріксеном.

На 65-й хвилині поєдинку 34-річний Еріксен знепритомнів. Арбітр одразу ж призупинив зустріч — лікарі з'явилися на полі й надали гравцю медичну допомогу.

Після тривалої паузи Крістіан прийшов до тями та залишив поле під оплески глядачів. Потім арбітр, порадившись з тренерами і капітанами обох збірних, ухвалив рішення завершити матч.

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"По-перше, сьогодні немає сенсу говорити про футбол. Останнє з того, що я знаю — з ним усе гаразд. Я дуже хочу подякувати футболістам і тренеру за їхню реакцію сьогодні, те, що вони підтримали, і весь стадіон.

В таких ситуаціях треба думати тільки про життя футболіста. Зараз уся наша команда, я думаю, всі люди в Україні разом з сім'єю Крістіана, ми поряд з ним. Я дуже сподіваюся, що він одужає, якнайкраще зараз у цій ситуації, треба думати тільки про це, молитися і бути всім разом.

Хотів би наголосити, як наші фанати повелися, вони підтримали. Дякую всім, хто прийшов підтримати команду і в такий тяжкий момент підтримав Крістіана. Це була дуже правильна реакція від фанатів і від команди.

Я думаю, що ми не будемо говорити сьогодні про футбол, бо після таких моментів футбол відходить зовсім на другий план. Зараз ми повинні думати тільки про те, щоб з Крістіаном було все гаразд", — сказав Шевченко у коментарі Megogo.

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Зазначимо, що влітку 2021 року Еріксен пережив серцевий напад під час Євро-2020. Крістіана вдалося реанімувати на полі, після чого його доправили до лікарні та пізніше встановили кардіовертер-дефібрилятор.

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