"Життя — найвища цінність": Мальдера прокоментував дострокове завершення матчу з Данією

Андреа Мальдера / © УАФ

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Головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував дострокове завершення товариського матчу проти Данії.

Поєдинок, який відбувався 7 червня на "Оденсе Стедіум" в данському місті Оденсе, було зупинено в другому таймі через проблеми зі здоров'ям данського півзахисника Крістіана Еріксена.

34-річний гравець знепритомнів на 65-й хвилині зустрічі. Лікарі з'явилися на полі й надали Еріксену медичну допомогу. Після тривалої паузи Крістіан прийшов до тями та залишив поле під оплески глядачів. Потім арбітр, порадившись з тренерами і капітанами обох збірних, ухвалив рішення завершити матч.

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"Ми все ще приголомшені тим, що ми побачили, що ми пережили. Ми зараз думками поряд з Еріксеном, з його сім'єю. Всі гравці були поряд з ним, і всі вболівальники збірної Данії, які, звісно, пережили погані моменти, погані хвилини. В знак поваги до нього було б недоречним говорити про футбол.

Ми, як національна збірна України, думками з ним, з його сім'єю, і коли стався цей момент, ми побачили, що багато футболістів плакали, до мене підійшов тренер Данії, і ми разом вирішили зупинити матч. Я вважаю, що життя — це найвища цінність, а все решта — це другорядне", — сказав Мальдера у коментарі Megogo.

Зазначимо, що влітку 2021 року Еріксен пережив серцевий напад під час Євро-2020. Крістіана вдалося реанімувати на полі, після чого його доправили до лікарні та пізніше встановили кардіовертер-дефібрилятор.

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