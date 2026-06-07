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Еріксен знепритомнів під час матчу Данія — Україна: стало відомо, в якому він стані
Крістіан зміг самостійно залишити поле і наразі перебуває у свідомості.
Стало відомо, в якому стані перебуває півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен, який знепритомнів на полі під час товариському матчу проти України.
Як повідомляє Tipsbladet з посиланням на TV2, наразі 34-річний гравець у свідомості. Його стан стабільний.
"Крістіан Еріксен у свідомості і почувається добре, враховуючи обставини. Матч скасовано", — повідомив Данський футбольний союз.
Еріксену стало зле на футбольному полі на 65-й хвилині поєдинку проти України. Арбітр призупинив гру, а лікарі одразу з'явилися на полі, щод надати Крістіану медичну допомогу.
У підсумку Еріксен залишив поле під оплески глядачів. Одразу після цього матчу було завершено достроково — на момент зупинки матчу Данія вигравала з рахунком 2:1.
Зазначимо, що влітку 2021 року Еріксен пережив серцевий напад під час Євро-2020. Крістіана вдалося реанімувати на полі, після чого його доправили до лікарні та пізніше встановили кардіовертер-дефібрилятор.