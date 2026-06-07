Збірна України оголосила стартовий склад на товариський матч проти Данії

Збірна України з футболу / © УАФ

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Збірна України з футболу назвала стартовий склад на товариський матч проти команди Данії, який відбудеться сьогодні, 7 червня, в данському місті Оденсе на "Оденсе Стедіум".

Україна: Трубін, Забарний, Сарапій, Матвієнко, Миколенко, Назарина, Очеретько, Циганков, Судаков, Малиновський, Яремчук

Запасні: Єрмаков, Нещерет, Михавко, Романчук, Бондар, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Довбик, Ігнатенко, Назаренко, Пономаренко, Бондаренко, Синчук

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Поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом. На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Данія — Україна.

Для "синьо-жовтих" це буде другий матч під керівництвом нового головного тренера — Андреа Мальдери, який замінив на цій посаді Сергія Реброва. Італійський фахівець дебютував на чолі української збірної 31 травня перемогою над поляками (2:0) в товариському поєдинку.

Україна та Данія не вийшли на чемпіонат світу-2026. Українці в півфіналі плейоф програли Швеції, а данці у фіналі плейоф у серії пенальті поступилися Чехії.

Відтак прийдешній спаринг стане для команд підготовкою до Ліги націй-2026/27, де суперниками "синьо-жовтих" у Лізі В будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Перший матч команда Мальдери зіграє 25 вересня проти угорців.

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