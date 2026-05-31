- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 201
- Час на прочитання
- 1 хв
Мальдера прокоментував перемогу над Польщею в дебютному матчі на чолі збірної України
Італійський коуч поділився емоціями від свого дебюту біля керма "синьо-жовтих".
Головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував перемогу над Польщею в товариському матчі.
"Це був мій перший матч на чолі збірної України, і я навряд чи міг уявити собі кращий дебют. Насамперед хочу подякувати футболістам, адже саме їм належить головна заслуга в цій перемозі.
Від самого початку вони повірили в наші ідеї та підтримали їх. Також приємно, що на стадіоні було багато вболівальників. Сподіваюся, ми подарували їм позитивні емоції", — розповів Мальдера на післяматчевій пресконференції.
Зазначимо, що збірна України у Вроцлаві перемогла поляків з рахунком 2:0. Голи у складі "синьо-жовтих" забили Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко.
Цей поєдинок став першим для Мальдери на посаді головного тренера збірної України.
Наступний товариський матч збірна України проведе у неділю, 7 червня, з Данією. Гра відбудеться в данському місті Оденсе. Початок — о 19:30 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що Ярмоленко впритул наблизився до рекорду Шевченка за голами за збірну України.