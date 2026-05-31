Ярослава Магучіх / © Associated Press

Реклама

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала переможницею етапу Діамантової ліги в Рабаті (Марокко).

24-річна уродженка Дніпра з другої спроби взяла висоту 1,97 метра.

У статусі переможниці етапу Ярослава зробила дві спроби взяти 2,00 м і одну перенесла на 2,02 м, але безуспішно.

Реклама

"Срібло" здобула австралійка Елеанор Паттерсон (1,94 м), а "бронзу" взяла сербка Ангеліна Топич (1,94 м).

Ще одна українка Юлія Левченко посіла четверте місце з результатом 1,91 метра.

Для Магучіх це був перший старт літнього сезону. Тоді як Левченко у травні виграла "золото" на етапі Діамантової ліги в китайському Сямені — на тих змаганнях ще одна українка Ірина Геращенко стала срібною призеркою.

Діамантова ліга. Рабат. Стрибки у висоту (жінки)

1. Ярослава Магучіх (Україна) — 1,97 метра

Реклама

2. Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,94 м

3. Ангеліна Топич (Сербія) — 1,94 м

4. Юлія Левченко (Україна) — 1,91 м

Раніше повідомлялося, що Геращенко виграла перше міжнародне "золото" після народження доньки.

Реклама

Нагадаємо, у березні Магучіх здобула "золото" ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні, а Левченко стала срібною призеркою.

Новини партнерів