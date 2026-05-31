- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 2558
- Час на прочитання
- 1 хв
Магучіх стала переможницею етапу Діамантової ліги в Рабаті
Юлія Левченко показала четвертий результат.
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала переможницею етапу Діамантової ліги в Рабаті (Марокко).
24-річна уродженка Дніпра з другої спроби взяла висоту 1,97 метра.
У статусі переможниці етапу Ярослава зробила дві спроби взяти 2,00 м і одну перенесла на 2,02 м, але безуспішно.
"Срібло" здобула австралійка Елеанор Паттерсон (1,94 м), а "бронзу" взяла сербка Ангеліна Топич (1,94 м).
Ще одна українка Юлія Левченко посіла четверте місце з результатом 1,91 метра.
Для Магучіх це був перший старт літнього сезону. Тоді як Левченко у травні виграла "золото" на етапі Діамантової ліги в китайському Сямені — на тих змаганнях ще одна українка Ірина Геращенко стала срібною призеркою.
Діамантова ліга. Рабат. Стрибки у висоту (жінки)
1. Ярослава Магучіх (Україна) — 1,97 метра
2. Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,94 м
3. Ангеліна Топич (Сербія) — 1,94 м
4. Юлія Левченко (Україна) — 1,91 м
Раніше повідомлялося, що Геращенко виграла перше міжнародне "золото" після народження доньки.
Нагадаємо, у березні Магучіх здобула "золото" ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні, а Левченко стала срібною призеркою.