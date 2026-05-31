РФ вдарила по обласному центру: 40 тисяч людей без світла

Удар по Чернігові: 40 тисяч людей залишилося без світла.

У Чернігові сьогодні, 31 травня залишлося 40 тисяч абонентів без світла внаслідок атаки РФ на енергооб’єкт.

Про це повідомляє АТ «Чернігівобленерго».

«Унаслідок ворожої атаки на енергооб’єкт у Чернігівському районі знеструмлено 40 тисяч абонентів у місті Чернігів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що вночі проти середи, 27 травня, армія Російської Федерації завдала масованого удару по території Чернігова.

