РФ вдарила по обласному центру: 40 тисяч людей без світла
Сьогодні, 31 травня, внаслідок чергової російської атаки на об’єкт енергетичної інфраструктури в Чернігівському районі без електропостачання залишилися 40 тисяч абонентів.
Про це повідомляє АТ «Чернігівобленерго».
«Унаслідок ворожої атаки на енергооб’єкт у Чернігівському районі знеструмлено 40 тисяч абонентів у місті Чернігів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання», — йдеться у повідомленні.
