Лукашенко слідом за Путіним налякав Вірменію «українським сценарієм»: деталі заяви

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Вірменії слід бути «дуже обережною», щоб не повторити шлях України. Його слова прозвучали на тлі парламентських виборів у Вірменії та дискусій про можливий вихід країни з Євразійського економічного союзу.

Про це Лукашенко сказав журналістам після саміту Євразійського економічного союзу в Астані, повідомляє державне білоруське агентство БЕЛТА.

За словами Лукашенка, у Вірменії зараз лунає багато заяв через майбутні парламентські вибори, заплановані на 7 червня. Він також згадав розмови про можливий вихід Єревана з ЄАЕС і курс на зближення з Європейським Союзом.

«Вірменам треба бути дуже обережними, щоб, не дай Боже, не повторити те, що сталося в Україні… В Україні все саме так починалося. Ви це пам’ятаєте. Щоб вони, вірмени, які щойно вийшли з однієї війни, не потрапили у скрутне становище через це. Не треба поспішати. Треба просто подумати, треба бути мудрими людьми», — заявив Лукашенко.

Таким чином білоруський лідер фактично повторив риторику Володимира Путіна, який раніше також погрожував Вірменії «українським сценарієм» через її прагнення до євроінтеграції.

Росія тисне на Вірменію перед виборами

Раніше російський правитель Володимир Путін заявляв, що Вірменія може нібито зіткнутися з ризиками, подібними до подій в Україні, якщо продовжить рух у бік Європейського Союзу.

У Кремлі вкотре повторили тезу, що криза в Україні нібито почалася через прагнення Києва до євроінтеграції. Саме так Москва роками намагається виправдовувати агресію проти України, окупацію Криму та війну на Донбасі.

Заяви Путіна і Лукашенка пролунали на тлі активізації російського тиску на Вірменію перед парламентськими виборами. У публічному просторі дедалі частіше обговорюють можливість виходу країни з ЄАЕС та зміну зовнішньополітичного курсу.

Росія традиційно різко реагує на спроби країн пострадянського простору дистанціюватися від її впливу. У випадку з Вірменією Кремль використовує як політичні заяви, так і погрози «українським сценарієм», намагаючись стримати Єреван від зближення з ЄС.

