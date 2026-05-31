Аналіз ДНК Бетховена відкрив несподівану таємницю його предків

Людвіг ван Бетховен

Реклама

Майже через два століття після смерті видатного німецького композитора Людвіга ван Бетховена вчені спробували розкрити причини його численних хвороб за допомогою аналізу ДНК. Однак дослідження принесло не лише нові дані про стан здоров’я музиканта, а й несподіване відкриття про його родовід.

Про це пише видання Science Alert.

Як зазначає видання, однією з головних цілей дослідження було з’ясувати причини прогресуючої втрати слуху, яка почалася у Бетховена ще в молодому віці та зрештою призвела до майже повної глухоти.

Реклама

Для цього міжнародна група науковців проаналізувала кілька зразків волосся, автентичність яких вдалося підтвердити. Дослідники сподівалися знайти генетичні причини захворювань композитора, який також багато років страждав від сильних болів у животі, хронічних проблем із травленням і хвороби печінки.

Втім, остаточно пояснити ні втрату слуху, ні шлунково-кишкові розлади Бетховена вченим так і не вдалося.

Теорія про отруєння свинцем

Раніше популярною була версія про те, що композитор міг померти через отруєння свинцем. У 2007 році дослідники виявили високий вміст цього металу у пасмі волосся, яке вважалося належним Бетховену.

Однак новий аналіз показав несподіваний результат: це волосся взагалі не належало композитору. Ба більше, з’ясувалося, що воно належало невідомій жінці.

Реклама

Таким чином одна з найвідоміших теорій щодо причин смерті Бетховена фактично втратила наукове підґрунтя.

Найімовірніша причина смерті

За результатами генетичного аналізу кількох пасем волосся, справжність яких вдалося підтвердити з набагато більшою ймовірністю, вчені виявили у Бетховена сліди вірусу гепатиту B, а також спадкову схильність до захворювань печінки.

На думку дослідників, саме поєднання цих факторів разом із вживанням алкоголю могло суттєво погіршити стан здоров’я композитора і відіграти роль у його смерті у 1827 році у віці 56 років.

Водночас науковці наголошують, що навіть після проведеного дослідження не можуть із повною впевненістю назвати остаточну причину смерті митця.

Реклама

Несподіванка у родоводі композитора

Найрезонанснішим результатом дослідження виявилося не питання здоров’я, а аналіз Y-хромосоми Бетховена.

Порівняння генетичного матеріалу композитора із сучасними нащадками його родини по батьківській лінії показало невідповідність. Це свідчить про те, що в одному з поколінь між XVI та XVIII століттями відбувся позашлюбний зв’язок, унаслідок якого біологічне походження лінії Бетховена змінилося.

За оцінкою дослідників, така подія сталася десь між народженням одного з предків композитора у Бельгії приблизно у 1570-х роках та народженням самого Бетховена у 1770 році в німецькому Бонні.

Відповідей більше —запитань також

Попри масштабність дослідження, багато загадок життя одного з найвідоміших композиторів світу залишаються нерозгаданими. Вчені досі не знають, що саме стало причиною його глухоти, звідки він заразився гепатитом B та чому десятиліттями страждав від болісних проблем із травленням.

Реклама

Натомість генетичний аналіз, який мав допомогти розкрити медичні таємниці Бетховена, несподівано відкрив іншу — сімейну історію, приховану протягом кількох століть.

Нагадаємо, генетики спробували вирахувати, скільки поколінь Homo sapiens встигло змінитись за всю 300-тисячолітню історію людства.

Новини партнерів