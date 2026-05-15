ДНК Колумба поставила під сумнів його походження: що з’ясували вчені

Христофор Колумб / © Суспільне надбання

Нове генетичне дослідження поставило під сумнів багатовікову версію про походження Христофора Колумба. Вчені заявили, що мореплавець, якого традиційно вважали уродженцем Генуї в Італії, ймовірно, мав коріння у північній Іспанії та був пов’язаний із впливовим галісійським родом Сотомайор.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Препринт-дослідження опублікували фахівці лабораторії Citogen та Мадридського університету Комплутенсе. В основі роботи — аналіз ДНК останків людей, які були прямими нащадками Колумба.

Науковці дослідили генетичний матеріал 12 осіб, похованих у родинному склепі графів Гельвес в Іспанії. Саме це місце дослідники назвали ключовим для роботи, оскільки там похована найбільша кількість прямих нащадків мореплавця, серед яких — щонайменше семеро членів його роду, включно з онукою.

Під час аналізу вчені виявили генетичний зв’язок між двома людьми, між якими історично не було зафіксовано родинних зв’язків. Одним із них був Хорхе Альберто де Португал — третій граф Гельвес і документально підтверджений нащадок Колумба. Іншою — Марія де Кастро Хірон де Португал, галісійська дворянка, пов’язана з однією з найвпливовіших аристократичних родин Іспанії.

Дослідники заявили, що цей генетичний зв’язок привів їх до версії про Педро Альвареса де Сотомайора — галісійського феодала XV століття, відомого як Педро Мадруга. Він був одним із наймогутніших дворян Галісії свого часу та контролював великі території навколо замку Сотомайор у провінції Понтеведра.

Для дослідження команда використала понад 10 тисяч генетичних маркерів і комп’ютерну модель, яка охоплювала 16 поколінь родинної історії. Вчені дійшли висновку, що саме Педро Мадруга був найімовірнішим спільним предком у родовій лінії Колумба.

Дослідники також застосували так званий тест «віртуального нокауту». Педро Мадругу цифровим способом прибрали з реконструйованого генеалогічного дерева. Після цього генетичний зв’язок між нащадками повністю зник. Автори роботи вважають це доказом на користь своєї теорії.

Крім генетичних даних, дослідники звернули увагу й на історичні збіги. Зокрема, Педро Мадруга зникає з історичних записів приблизно 1486 року — саме тоді Христофор Колумб починає з’являтися при дворі католицьких монархів Іспанії. Також у працях мореплавця фахівці помічали галісійсько-португальські мовні особливості, а окремі елементи його герба нагадували символіку роду Сотомайор.

Окрім цього, дослідники заявили, що генетичний аналіз показав: нащадки, поховані у крипті графів Гельвес, генетично були близькими до мешканців північної Іспанії, а також із родом Сотомайор у Галісії та аристократичним домом Зуніга з Наварри.

Водночас автори дослідження визнають, що їхні висновки поки не можна вважати остаточними. Робота базується не на власній ДНК Колумба, а на генетичних даних його нащадків. Через це результати ще потребують незалежної перевірки.

Попри нове дослідження, більшість істориків продовжують дотримуватися традиційної версії про генуезьке походження мореплавця. Одним із головних аргументів залишається заповіт Колумба 1498 року, у якому Генуя названа його місцем народження.

Прихильники іспанської теорії, своєю чергою, припускають, що мореплавець міг приховувати своє справжнє походження. Однак дослідники наголошують: їхня робота поки що не ставить остаточну крапку в багаторічній суперечці, хоча й надає найпереконливіші на сьогодні генетичні аргументи на користь галісійського походження Колумба.

Нагадаємо, 2024 року команда дослідників після 20 років роботи повідомила, що змогла з «абсолютною впевненістю» підтвердити: людські останки, знайдені у Севільському соборі в Іспанії, належать саме Христофору Колумбу, який помер 1506 року.

