Війна
318
Буданов розповів, що Україна готує технологічні "сюрпризи" для росіян на фронті

Новий технологічний стрибок є критично необхідним для збереження ефективності дронів на полі бою, вважає очільник ОП.

Анастасія Павленко
Кирило Буданов / © Офіс президента України

Війна з Росією вже зовсім скоро вестиметься за допомогою «розумних» автономних безпілотників, прототипи яких вже є в Україні.

Про це сказав керівник Офісу президента України Кирило Буданов в інтерв’ю The Times.

За словами Буданова, Україна перетворюється з чистого одержувача західної військової допомоги на експортера досвіду та технологій у сфері безпілотників, якими Київ готовий поділитися зі своїми партнерами.

З його слів, технологічна революція, що відбувається в Україні, дозволила Києву завдати важких втрат російським окупантам.

Нагадаємо, Буданов заявив, що Україні потрібен технологічний прорив у військових розробках.

«Всі бачили застосування російських зразків, коли вони вже самі ідентифікують цілі, маневрують — за цим майбутнє. Тут ми не пасемо задніх, є власні напрацювання, але потрібне масштабування. Протягом пів року ми це вже побачимо», — сказав він.

Дата публікації
Кількість переглядів
318
