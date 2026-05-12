Зупинка біля дороги обернулася сенсацією: у Норвегії батько з донькою знайшли малюнки бронзового віку

Норвежець виявив під Осло наскельні малюнки, яким 3000 років

Неподалік норвезької столиці Осло, на пагорбі Кольсатоппен у комуні Берум, ентузіаст Тормод Ф’єльд разом зі своєю донькою виявили невідомі раніше наскельні малюнки бронзового віку, створені близько 3000 років тому, на яких зображені кораблі, людські фігури та відбитки кінцівок. Відкриття стало можливим під час випадкової зупинки біля дороги завдяки багаторічному досвіду Ф’єльда у дослідженні стародавніх берегових ліній.

Кораблі, шоломи та загадкові відбитки

Знайдена сцена вражає своєю деталізацією. На камені висічені фігури кораблів — як у звичайному, так і в перевернутому вигляді. На борту деяких суден можна розгледіти людські силуети, частина з яких нібито одягнена в шоломи.

Окрім морської тематики, яка була життєво важливою для жителів Скандинавії в епоху бронзи, дослідники помітили відбиток стопи та незвичайний відбиток руки із широкими пальцями. Як зазначають експерти, такі сліди набагато рідше зустрічаються у скандинавському мистецтві того періоду, ніж кораблі. Вони додають знахідці особистого, майже інтимного виміру та можуть свідчити про особливе ритуальне чи символічне значення цього місця.

Чому ця знахідка унікальна

Головна особливість берумських петрогліфів полягає в матеріалі. Зазвичай творці бронзового віку в Норвегії наносили свої малюнки на твердий граніт, який добре протистоїть ерозії. Проте ця панель вирізьблена на значно м’якшому пісковику.

За словами самого Тормода Ф’єльда, м’який матеріал дозволяє буквально розгледіти кожен удар стародавнього інструмента — вони виглядають як невеликі заглиблення на поверхні. Різьблення тут не таке щільне, як на гранітних пам’ятках, а сліди виглядають грубішими, що надає малюнкам особливого візуального характеру.

Як ентузіасти допомагають науці

Це вже не перша знахідка Тормода Ф’єльда. За допомогою власного методу інтерпретації рельєфу та вивчення історичних змін рівня моря він виявив близько 70 подібних локацій по всій країні. Він цілеспрямовано шукає скелі, звернені до сонця, які колись розташовувалися вздовж стародавніх морських шляхів.

Професійні археологи у захваті від такої допомоги. Як зізналася археологиня округу Акерсгус Рейдун Марі Аасхейм, зазвичай науковці документують подібні об’єкти лише тоді, коли в районі планується будівництво доріг чи інфраструктури. У фахівців просто немає ресурсів, щоб цілеспрямовано прочісувати місцевість так, як це робить Ф’єльд, тому його внесок у збереження культурної спадщини є неоціненним.

