Скільки поколінь людей змінилося за всю історію: вчені назвали неочікувану цифру

Багато людей сьогодні досліджують свої коріння за допомогою архівів чи ДНК-тестів, а світовим рекордсменом тут вважають Конфуція, чий родовід офіційно налічує понад 80 поколінь і охоплює майже 3000 років.

Проте людство як вид існує значно довше — приблизно 300 тисяч років, тож генетики спробували вирахувати, скільки саме поколінь Homo sapiens встигло змінити одне одного за всю історію нашої планети, пише Live Science.

Генетик із Університету Індіани Метью Хан пояснює, що для того баи вирахувати кількість людських поколінь, потрібно взяти весь час існування Homo sapiens і розділити його на так званий інтервал покоління.

Цей інтервал означає середній вік, у якому в людей з’являються діти. У чоловіків цей показник зазвичай вищий, ніж у жінок, оскільки вони здатні ставати батьками у більш зрілому віці. Наразі науковці мають кілька різних оцінок цього часового проміжку, тому й точна кількість поколінь, які жили до нас, усе ще залишається предметом дискусій.

Учені визначають точний інтервал між поколіннями за допомогою історичних та демографічних даних. Наприклад, дослідження в Ісландії, де на основі церковних книг створили генеалогічну базу всього населення, показало, що за останні 300 років цей проміжок у середньому становив 30,3 року. Водночас аналіз європейської статистики народжуваності з 1960 по 2000 роки виявив дещо менший показник — 29,1 року для чоловіків та жінок разом.

Проте сучасні цифри не відображають усе минуле нашого виду. У 2023 році команда Метью Хана змогла зазирнути на 250 тисяч років назад завдяки аналізу генетичних мутацій. Науковці помітили, що склад нових мутацій, які батьки передають дітям, прямо залежить від віку батьків на момент зачаття. Побудувавши спеціальну модель і зіставивши її з даними про мільйони людських мутацій різних епох, генетики вирахували точний вік батьківства у далекому минулому.

З’ясувалося, що протягом чверті мільйона років тривалість одного покоління постійно коливалася, але в середньому становила 26,9 року. Спираючись на цей показник, Метью Хан підрахував, що за всі 300 тисяч років існування Homo sapiens на Землі змінилося приблизно 11 152 покоління людей.

Іспанський еволюційний біолог Мойсес Колл Масіа вважає за краще говорити не про конкретне число, а про діапазон можливих інтервалів. На його думку, нижньою межею варто вважати показник шимпанзе, з якими ми маємо спільного предка. Оскільки у них тривалість покоління становить близько 24,6 року, то й предки людей навряд чи заводили дітей раніше. Верхню ж межу вчений оцінює у 26–30 років, спираючись на аналіз залишків ДНК неандертальців у геномі давніх і сучасних людей.

Якщо рахувати за такою методикою, то за 300 тисяч років існування нашого виду на Землі змінилося щонайменше 10 000 поколінь за максимального проміжку або ж максимум 12 195 поколінь за мінімального. У будь-якому разі це доводить, що загальнолюдський родовід є колосальним за своїми масштабами.

