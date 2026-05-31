Командири РФ шукають способи залишити фронт через загрозу ударів українських дронів — військовий

Частина російських командирів намагається перевестися до тилових підрозділів. Усе через побоювання щодо зростання ефективності українських ударів по логістиці окупаційних військ.

Про це написав український військовий із позивним «Осман» Станіслав Бунятов.

За його словами, масштабування ударів безпілотниками середньої дальності може призвести до серйозних проблем із забезпеченням російських підрозділів на передовій.

«Деякі російські командири почали шукати місця в тилових частинах, щоб залишити Україну раніше, ніж відбудеться повний логістичний колапс», — зазначив Бунятов.

Він вважає, що у разі погіршення логістики окупанти можуть зіткнутися з дефіцитом особового складу, пального та боєприпасів на позиціях. За його словами, додатково деморалізує російські війська той факт, що українські FPV-дрони дедалі частіше дістають цілі на відстані 50–100 кілометрів від лінії фронту.

Бунятов наголосив, що розширення можливостей українських безпілотників створює для противника нові ризики навіть у районах, які раніше вважалися відносно безпечними.

Раніше ми писали, що бійці батальйону безпілотних систем Третього армійського корпусу завдали ударів по логістиці російських військ на тимчасово окупованій Луганщині, уразивши бронетехніку та склади боєприпасів. За даними військових, українські дрони працювали на відстані понад 205 кілометрів углиб контрольованої ворогом території, зокрема в районі КПП «Ізварине» біля кордону з РФ. Командир корпусу Андрій Білецький заявив, що операція стала відповіддю на російські твердження про нібито повне захоплення Луганської області, а низка міст регіону тепер перебуває під контролем українських БпЛА.

