У ЗСУ заявили про дроновий контроль над Луганщиною: що відомо

Українські дрони

Бійці батальйону безпілотних систем Третього армійського корпусу провели операцію на тимчасово окупованій території Луганської області. Завдано ударів по логістичних об'єктах російських військ.

Про це повідомляє Третій армійський корпус.

Як повідомили у корпусі, українські оператори дронів уразили бронетехніку та склади боєприпасів противника. За їхніми даними, безпілотники працювали на відстані понад 205 кілометрів углиб території, яку контролюють окупанти, зокрема в районі пункту пропуску «Ізварине» на кордоні з Росією.

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що операція стала відповіддю на російські заяви про нібито повне захоплення Луганської області.

«Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка, Кадіївка — тепер перебувають під контролем БпЛА Третього армійського корпусу», — наголосив він, маючи на увазі можливість ураження цілей у цих районах.

У корпусі також повідомили, що операцію спланував та очолив командир взводу ударних БПЛА з позивним «Схід» — уродженець Луганщини, який у 2022 році брав участь в обороні Маріуполя та був удостоєний звання Героя України.

Раніше йшлося про те, що Україна активно нарощує використання безпілотників середньої дальності для ударів по російських складах, командних пунктах, логістичних вузлах і техніці на відстані від 20 до 300 кілометрів від лінії фронту. Через це райони, які раніше вважалися для окупантів відносно безпечним тилом, фактично перетворюються на «кіл-зону», змушуючи російське командування відсувати склади та логістичні центри далі від фронту. Це ускладнює постачання боєприпасів і техніки та вже впливає на ситуацію на полі бою, зазначають аналітики

