Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 1 червня
Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.
Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 1 червня?
Місяць розповідає
Неоднозначний місячний день, протягом якого ранкова напруженість зміниться пообіді спокоєм та умиротворенням.
Місяць рекомендує
Обираючи між матеріальним і духовним, сьогодні потрібно зупинитися на останньому — це сприятливо позначиться на стані духу та настрої. Час також сприятливий для того, щоб гармонізувати навколишній простір — наприклад, навести лад у квартирі або прибрати дачну ділянку.
Місяць застерігає
До серйозних справ братися не варто — особливого успіху вони не матимуть, тож краще зосередитися на дрібничках, яких, утім, ніяк не вдасться уникнути, а ще краще — як і належить у вихідний — відпочити. Не можна йти на поводі у тих, хто поруч — як незнайомих, так і близьких людей, які можуть свідомо шукати сварок і конфліктів. Їхні злісні випади краще проігнорувати, так буде краще для всіх.
