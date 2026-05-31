Росія готується до нової хвилі агресії проти європейських держав — і лише колосальні втрати її армії в Україні поки стримують розширення конфлікту. Тим часом Данія готується до потенційної мобілізації 180 000 військовослужбовців на випадок великої війни.

Про це повідомляє данське видання DR, яке проаналізувало документи щодо нової оборонної політики країни.

Згідно з цими документами, мобілізаційний резерв формуватимуть із повністю підготовлених призовників після завершення ними 11-місячної служби у Збройних силах Данії.

Військові планують щороку залучати до лав збройних сил до 13 тисяч осіб, а до мобілізаційного ресурсу включатимуть чоловіків і жінок віком до 65 років.

Для підтримання цього потенціалу Збройні сили Данії проводитимуть десятиденні навчальні збори для колишніх військовослужбовців протягом десяти років після завершення ними служби

2030 року обороні Данії знадобиться близько 6500 призовників щорічно. Потенційна база комплектування охопить 64 518 громадян віком від 18 років, серед яких 31 634 жінки та 32 884 чоловіки.

За цих параметрів країна залучатиме приблизно кожного десятого представника відповідної вікової когорти, що сформує основу для стабільного поповнення підготовленого резерву.

До 2033 року потреба зросте до 10 тисяч призовників на рік. Розрахункова чисельність 18-річних становитиме 61 573 особи, з яких 29 956 жінок і 31 617 чоловіків.

2035 року військові рекомендують довести щорічний призов до 13 тисяч осіб. За такого сценарію служба охопить майже кожного п’ятого з 65 483 громадян віком від 18 років (31 763 жінки та 33 720 чоловіків), що перетворить строкову службу на масовий елемент підготовки населення до потенційних кризових сценаріїв.

Таким чином, до 2040 року Данія матиме 40 тисяч солдатів на активній службі, яких за потреби доповнюватиме мобілізаційним ресурсом.

Нагадаємо, від 1 липня 2025 року у Данії набули чинності зміни до законодавства, які передбачають призов жінок до армії нарівні з чоловіками. У Данії призов на військову службу використовується тоді, коли не вистачає добровольців. Якщо раніше для жінок служба в армії була можлива тільки на добровільній основі, то тепер вони підлягають і загальному призову.

Данія наслідує приклад сусідніх Швеції та Норвегії, які впродовж останніх років запровадили обов’язковий військовий призов для жінок.

