Данія затримала підозріле судно з Росії

Контейнеровоз. Ілюстративне зображення / © Associated Press

Реклама

Данська морська влада арештувала контейнеровоз із російського Санкт-Петербурга, виявивши, що він не був належним чином зареєстрований. Судно

Як повідомляють місцеві ЗМІ, судно, ймовірно, перебуває під санкціями США через зв’язки з іранським тіньовим флотом

Перевірка з’ясувала, що контейнеровоз, який нібито плаває під прапором Коморських островів, не внесено до військово-морського реєстру цієї країни.

Реклама

Наразі судно стоїть на якорі в районі Каттегат на півночі Данії.

Данські ЗМІ ідентифікували судно як контейнеровоз «Нора», який раніше мав назву «Церус» і потрапив під санкції, запроваджені владою США.

За даними Міністерства фінансів США, судно є частиною іранського тіньового флоту, контрольованого Мохаммедом Хоссейном Шамхані, сином Алі Шамхані, близького радника аятоли Алі Хаменеї.

За останній рік, як повідомляється, корабель десять разів проходив через данські води. Згідно з даними, опублікованими веб-сайтом морської геолокації Vesselfinder, судно вирушило з Санкт-Петербурга 16 січня та прямувало до Єгипту.

Реклама

Данське морське управління заявило, що ретельна перевірка судна буде проведена, «коли дозволять погодні умови», щоб не поставити під загрозу безпеку.

Нагадаємо, раніше контейнеровоз MSC Giada III під прапором Ліберї вибухнув в акваторії Фінської затоки на підході до російського морського порту в Санкт-Петербурзі.