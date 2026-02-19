Дания задержала подозрительное судно из России

Контейнеровоз. Иллюстративное изображение / © Associated Press

Датские морские власти арестовали контейнеровоз из российского Санкт-Петербурга, обнаружив, что он не был должным образом зарегистрирован. Судно

Как сообщают местные СМИ, судно, вероятно, находится под санкциями США из-за связей с иранским теневым флотом

Проверка выяснила, что контейнеровоз, который якобы плавает под флагом Коморских островов, не внесен в военно-морской реестр этой страны.

Сейчас судно стоит на якоре в районе Каттегат на севере Дании.

Датские СМИ идентифицировали судно как контейнеровоз «Нора», который ранее назывался «Церус» и попал под санкции, введенные властями США.

По данным Министерства финансов США, судно является частью иранского теневого флота, контролируемого Мохаммедом Хоссейном Шамхани, сыном Али Шамхани, близкого советника аятоллы Али Хаменеи.

За последний год, как сообщается, корабль десять раз проходил через датские воды. Согласно данным, опубликованным веб-сайтом морской геолокации Vesselfinder, судно отправилось из Санкт-Петербурга 16 января и направлялось в Египет.

Датское морское управление заявило, что тщательная проверка судна будет проведена, «когда позволят погодные условия», чтобы не поставить под угрозу безопасность.

Напомним, ранее контейнеровоз MSC Giada III под флагом Либерии взорвался в акватории Финского залива на подходе к российскому морскому порту в Санкт-Петербурге.