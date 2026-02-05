- Дата публикации
В Финском заливе взорвалось судно, которое шло в порт Санкт-Петербурга
После взрыва в моторном отсеке на судне вспыхнул пожар, огонь охватил палубную надстройку.
Контейнеровоз MSC Giada III под флагом Либерии взорвался в акватории Финского залива на подходе к российскому морскому порту в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщил Telegram-канал MNS со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что после взрыва в моторном отсеке на судне вспыхнул пожар, огонь охватил палубную надстройку.
Возгорание на борту тушили несколько часов — на помощь пострадавшим из петербургского порта прибыли аварийно-спасательное судно «Спасатель Карев» и ледокол «Семен Дежнев».
Согласно данным отслеживания судов, 21 января контейнеровоз вышел из порта города Агадир (Марокко), после чего направился в Бельгию. 31 января он вышел из порта Антверпен и взял курс на Петербург.
По данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, которые приводит The Insider, последний сигнал о местонахождении контейнеровоза поступил около 19:30 в среду, 4 февраля, после чего он исчез с радаров. Утром 5 февраля судно появилось возле порта Петербурга.
На борту судна, на котором произошел взрыв, находилось 22 члена экипажа. Капитан судна — гражданин РФ, остальные члены команды — граждане Мьянмы.
Контейнеровоз отбуксировали в порт Санкт-Петербург. Российские силовики выясняют причину взрыва.
Известно, что владелец судна — либерийская Sky Limits Shipping & Trading, а его оператор — Msc Mediterranean Shipping Co (зарегистрирована в Швейцарии).
Официальных комментариев по инциденту от российских властей пока не было.
Напомним, на прошлой неделе в акватории Каспийского моря получил пробоину и начал тонуть иранский сухогруз Caspian Shiva, направлявшийся в российский морской порт Махачкала в Дагестане.