Шедевры на голове: как создавали парики для королевы Шарлотты в сериале "Бриджертоны"

Костюмы, декорации, свет, прически, макияж — все вместе создает невероятный эффект, за который мы и полюбила этот сериал.

Сериал "Бриджертоны" / фото: скриншот youtube

На Netflix стартовал четвертый сезон уже культового сериала «Бриджертоны» и создатели шоу рассказали об одном из самых интересных персонажей — королеве Шарлотте. Хотя она не является центральным персонажем сериала, но каждый сезон образы, которые для нее создают, завораживают и удивляют, особенно интересны прически героини.

Ник Коллинз, художник по прическам и макияжу, рассказала, что создание париков для королевы — это кропотливый процесс, который занимал длительное время. Команда старалась вкладывать в эти образы весь свой креатив и таланты.

В видео для Glamour она показала несколько париков созданных для четвертого сезона сериала.

Первым был парик для маскарада с прозрачным каркасом.

«Внешняя часть создана из скрученных волос — это символизирует Вселенную и звезды. Внутри — маленькая реплика одной из корон королевы Шарлотты. Нас часто спрашивают о весе этих париков. Мы стараемся сделать их максимально легкими, и каркасы очень помогают»

Ник Коллинз рассказывает о париках королевы для Glamour / фото: скриншот youtube

«Парик для маскарадного бала подарил нам больше всего бессонных ночей, потому что мы хотели создать каркас из волос — но как заставить его стоять самостоятельно? Это же волосы. В конце концов мы нашли магическую формулу, и, как видите, он держится сам».

Голда Рошевель в роли королевы / фото: скриншот youtube

Парик с птичками в клетке.

«Как видите, в этом парике каркас интегрирован непосредственно в конструкцию. Под всеми этими париками есть каркасы. Процесс начинается с дизайна, затем мастер создает каркас, который держит волосы. Волос там очень много. Далее дизайн разбивается на элементы. На изготовление всех деталей уходит от шести до восьми недель, и только потом парик собирается и укладывается. Всего в этом сезоне у нее 19 париков».

Ник Коллинз рассказывает о париках королевы для Glamour / фото: скриншот youtube

Парик из кос.

«Этот парик создан из игбо-кос — традиционного плетения, которое символизирует силу и гордость, и это идеально подходит королеве.

Ник Коллинз рассказывает о париках королевы для Glamour / фото: скриншот youtube

Лаконичный высокий парик с уложенными кверху волосами и украшенный перьями.

«Этот парик более традиционный по стилю, с волнами. А сзади — перья из волос, все эти „перья“ сделаны из волос. На их изготовление ушло очень много труда».

Ник Коллинз рассказывает о париках королевы для Glamour / фото: скриншот youtube

Также в интрервью другие участники проекта рассказали как создавались костюмы, сколько длилась работа над ними и почему команда отклонялась от строгой исторической точности ради стиля.

