Принцесса Кейт в сдержанном образе и с принцем Уильямом встретились с архиепископом Кентерберийским

Принц и принцесса Уэльские с Сарой Маллалли / © Associated Press

Ранее они уже встречались с Сарой Маллалли, когда она занимала должность епископа Лондона, но это первая их встреча с тех пор, как она стала первой женщиной, занявшей высший пост в Церкви Англии.

Дама Сара, которой 63 года, 106-й архиепископ Кентерберийский, будет официально назначена на эту должность в Кентерберийском соборе 25 марта, в праздник Благовещения. Архиепископ Кентерберийский — самый старший епископ и духовный лидер Церкви и всемирного англиканского сообщества.

Принцесса Кэтрин приехала на встречу в коричневом длинном платье с поясом на талии, поверх него надела черное пальто и обула черные туфли-лодочки из замши. Образ принцессы Уэльской дополнили серьги Cartier Trinity — одни из любимых — и золотое украшение с сердцем на шее. Волосы Кэтрин были распушены и уложены на бок красивыми волнами, а макияж на лице выполнен в натуральных оттенках.

Принц Уильям надел темно-синий классический костюм, белую рубашку и черный тонкий галстук.

А вчера, напомним, встречу с архиепископом провел король Чарльз. Она прошла в Букингемском дворце в Лондоне.

«Для меня было большой честью отдать дань уважения Его Величеству Королю в Букингемском дворце.

Я благодарю Его Величество за его глубокую христианскую веру, проявленную в его жизни, посвященной служению нашей стране и Содружеству. Сегодня я осознаю, что отдала дань уважения покойной матери короля, королеве Елизавете II, когда стала епископом Лондона.

Я благодарна ему за поддержку Церкви Англии, и теперь я начинаю это новое служение в качестве архиепископа Кентерберийского», — сказала госпожа Маллалли.