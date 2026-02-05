ТСН в социальных сетях

Общество
180
2 мин

Король Чарльз и королева Камилла попали в неловкую ситуацию на публике

Сегодня король Чарльз и королева Камилла посетили Дедхэм, недалеко от Колчестера.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камилла и король Чарльз

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Когда королевская чета, несмотря на дождь, прогуливалась по городу, пожимая руки сотням собравшихся поздравить их людей, неизвестный мужчина выкрикивал вопросы о скандале с Эпштейном.

«Чарльз? Чарльз?» — крикнул он, снимая происходящее на мобильный телефон. «Должна ли полиция расследовать дело Эндрю?» Но король, который пытался поприветствовать как можно больше людей, укрывшись под зонтом, похоже, не услышал вопроса и не ответил.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Несмотря на инцидент, королевскую чету в целом тепло приветствовала публика. Люди размахивали британскими флагами и приветствовали Чарльза и Камиллу, когда те шли по главной улице, пожимая людям руки.

Королева приехала на мероприятие в темно-синем пальто под которым виднелось синее платье и высокие черные сапоги из замши. На пальто у Ее Величества была пришпилена брошь в виде золотого банта. Также Камилла надела кожаные перчатки с меховыми манжетами и в руках держала подаренные ей цветы.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз был в пальто верблюжьего цвета, сером костюме и с красным галстуком в принт.

Прибыв под дождем, король и королева зашли в паб The Sun Inn, чтобы выразить свою поддержку местным заведениям.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Напомним, вчера королева Камилла посещала лондонскую начальную школу Крайст-Черч, где ей также задали вопрос о реакции королевской семьи на расследование дела Джеффри Эпштейна и его жертв.

