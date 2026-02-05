Вкусные и легкие блюда для тех, кто не хочет тратить много времени на приготовление пищи — подборка идей

Салат с нутом, помидорами и огурцом / © Credits

Реклама

Современная кулинария для домашнего потребления уже давно перестала быть сложной. Сегодня даже в будни можно приготовить блюдо, которое согреет, насытит и создаст ощущение уюта. От ароматных супов до сытных запеканок, от овощных рагу до классических домашних пирогов — в нашей подборке есть рецепты на любой вкус и настроение.

Суп с чечевицей, фрикадельками и овощами

Суп с чечевицей, фрикадельками и овощами / © Credits

Сытный и ароматный суп, который понравится и взрослым, и детям. Аппетитные фрикадельки из мясного фарша сочетаются с насыщенным бульоном из чечевицы и создают идеальный комфортный обед.

См. рецепт

Реклама

Гороховая каша

Гороховая каша / © Credits

Нежный и сытный гарнир, который надолго восстанавливает силы. Идеально сочетается с мясом, рыбой или грибами. Горох — доступный и недорогой продукт, который добавляет блюду питательности.

См. рецепт

Суп из нута и брокколи

Суп из нута и брокколи / © Credits

Легкий овощной суп, который удивит семью своим насыщенным вкусом. Сочетание нута и брокколи делает блюдо не только вкусным, но и полезным.

См. рецепт

Реклама

Картофельная запеканка со свининой и плавленым сыром

Картофельная запеканка со свининой и плавленым сыром / © Credits

Сочная свинина, нежный картофель и сливочный сыр создают любимый домашний вкус. Идеальное блюдо для семейного ужина или воскресного обеда.

См. рецепт

Фасоль в соусе ромеско с лимонной брокколи и мятным песто

Фасоль в соусе ромеско с лимонной брокколи и мятным песто / © Instagram

Современное вегетарианское блюдо, в котором простая белая фасоль превращается в нежную основу с богатым вкусом. Лимон, брокколи и мятное песто добавляют свежести и легкости.

См. рецепт

Реклама

Сырный капустный суп из творога

Сырный капустный суп из творога / © YouTube

Теплый зимний суп, который согревает и создает ощущение уюта. Идеальный выбор для холодных вечеров, когда хочется простого, но вкусного обеда.

См. рецепт

Пирог с курицей, грибами и шпинатом

Пирог с курицей, грибами и шпинатом

Ароматная выпечка с нежной начинкой внутри. Слоеное тесто делает пирог легким и воздушным, а начинка — кремовой и насыщенной.

См. рецепт

Реклама

Сливочная паста с беконом и вялеными помидорами

Сливочная паста с беконом и вялеными помидорами / © Associated Press

Быстрое и очень ароматное блюдо, которое возвращает силы после долгого дня. Сливки, бекон и вяленые томаты создают вкусную и полезную комбинацию.

См. рецепт

Капустный суп с фасолью

Капустный суп с фасолью / © Credits

Простое, питательное и легкое блюдо, которое подойдет и вегетарианцам, и тем, кто хочет уменьшить количество мяса в рационе. Сытное, ароматное и универсальное.

См. рецепт

Реклама

Курица, тушеная в луковом соусе

Курица, тушеная в луковом соусе / © Credits

Сочная курица, тушеная с луком, идеально подходит к любому гарниру. Простая техника приготовления делает ее доступной для любого будничного дня.

См. рецепт

Запеканка из брокколи, куриного филе и сыра

Запеканка из брокколи, куриного филе и сыра / © Credits

Нежная и сочная запеканка, в которой брокколи и куриное филе сочетаются с сырной заливкой. Идеальна для быстрого ужина и семейного обеда.

См. рецепт

Реклама

Рис с овощами на сковороде

Рис с овощами на сковороде / © Associated Press

Легкое, быстрое и яркое блюдо, которое не только радует глаз, но и насыщает. Сочные овощи и ароматная заправка делают его идеальным вариантом для будней.

См. рецепт

Котлеты из куриного филе и квашеной капусты и котлеты из куриного филе

Котлеты из куриного филе и квашеной капусты и котлеты из куриного филе / © Credits

Нежные котлеты с неожиданным ингредиентом — квашеной капустой. Сочные, хрустящие и очень вкусные.

См. рецепт

Реклама

Рагу с баклажанами, картофелем, морковью и луком

Рагу с баклажанами, картофелем, морковью и луком / © Credits

Сытное овощное рагу, которое можно подавать как основное блюдо или гарнир. Простое приготовление, насыщенный вкус и польза овощей в каждом кусочке.

См. рецепт

Тушеная картошка с мясом

Тушеная картошка с мясом

Классическое блюдо домашней кухни, которое согревает и напоминает о детстве. Сочное мясо и нежный картофель делают его любимым для всей семьи.

См. рецепт

Реклама

Томатная паста с митболами

Томатная паста с митболами / © Credits

Ароматный, сочный идеальный ужин для всей семьи. Минимум усилий и максимум вкуса — простой рецепт, который может стать вашим кулинарным хитом.

См. рецепт

Лазанья с цуккини

Лазанья с цуккини / © Credits

Легкая и полезная версия классического итальянского блюда. Свежие ломтики цуккини заменяют тесто, а многослойная начинка делает блюдо сытным и ароматным.

См. рецепт

Реклама

Свекла, тушеная с капустой и фасолью, тушеная со свеклой

Свекла, тушеная с капустой и фасолью, тушеная со свеклой / © Credits

Постное и полезное блюдо, которое можно подавать как гарнир или легкую закуску. Яркие цвета и насыщенный вкус делают его универсальным.

См. рецепт

Домашняя еда — это не только о питании, но и о заботе, уюте и тепле. Даже в самый беспокойный день вы можете почувствовать, как блюдо меняет настроение, наполняет энергией, дарит удовольствие и исцеление. Эти рецепты доказывают, что вкусно, полезно и быстро можно соединить воедино.