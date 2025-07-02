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Рис с овощами на сковороде: быстрый рецепт
Когда хочется чего-то легкого, полезного и очень вкусного — рис с овощами, приготовленный на сковороде становится идеальным решением.
Такое блюдо не только радует яркими цветами и ароматами, но и готовится довольно просто, из доступных ингредиентов. Этот рецепт от шеф-повара Eric Lahuerta - настоящее кулинарное спасение для будней и выходных. А главное — готовится без мяса, поэтому подойдет вегетарианцам и всем, кто хочет «легкого» меню.
Это испанский вариант риса с овощами, который готовится похоже на паэлью, но без морепродуктов или мяса. Ключевой момент — обжаривание овощей и правильное тушение риса в овощном бульоне. В результате вы получите чрезвычайно ароматное, яркое и питательное блюдо.
Ингредиенты
- Рис
- 200 г
- Небольшая морковь
- 1 шт.
- Соцветия цветной капусты
- 4 шт.
- Кабачок или цукини
- ½ шт.
- Зеленая спаржа
- 6 шт.
- Шампиньоны
- 5 шт.
- Помидоры черри
- 8 шт.
- Артишок
- 1 шт.
- Спелые томаты
- 3 шт.
- Репчатая луковица
- 1 шт.
- Сладкая паприка
- 1 ч. л
- Белое сухое вино
- 1 стакан
- Овощной бульон
- 1 л
- Оливковое масло
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- Соль
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- Черный молотый перец
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Приготовление
Очистите и нарежьте крупными кусками морковь, кабачок, цветную капусту и спаржу. Шампиньоны порежьте пополам или на пластинки, черри оставьте целыми.
В большой сковороде (желательно с толстым дном или даже в сковороде для паэльи) разогрейте оливковое масло. Быстро обжарьте все подготовленные овощи (кроме черри, шампиньонов и артишока) до легкой золотистой корочки. Затем снимите с огня и отложите.
В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности.
Добавьте тертые спелые томаты и тушите, пока не испарится большинство жидкости. Затем добавьте сладкую паприку, перемешайте.
Влейте белое вино, дайте ему испариться, чтобы остался только аромат. Это придает блюду более глубокий вкус.
Верните овощи в сковороду, добавьте рис и хорошо перемешайте. Затем залейте горячим овощным бульоном. Доведите до кипения, уменьшите огонь и оставьте тушиться на среднем огне примерно 12 мин, не накрывайте крышкой.
За 2-3 мин до готовности добавьте к рису черри, шампиньоны и артишок. Не перемешивайте — просто выложите сверху, чтобы овощи слегка пропарились.
Снимите с огня и оставьте блюдо на 5 мин под крышкой или полотенцем. Это позволит рису «собрать» вкусы, а текстуре — стабилизироваться.
Подача
Подавайте рис теплым, украшенным свежей зеленью (например, петрушкой или базиликом). Блюдо прекрасно сочетается с охлажденным белым вином или домашним лимонадом.
Рис с овощами на сковороде — не просто быстрый обед. Это изящное, полноценное блюдо, которое способно украсить любой день. Сочные овощи, ароматная заправка из томатов, легкая кислинка вина — и все это в одной тарелке, которая пахнет солнечной Испанией.