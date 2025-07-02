Рис с овощами на сковороде: быстрый рецепт

Рис с овощами на сковороде / © Associated Press

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Такое блюдо не только радует яркими цветами и ароматами, но и готовится довольно просто, из доступных ингредиентов. Этот рецепт от шеф-повара Eric Lahuerta - настоящее кулинарное спасение для будней и выходных. А главное — готовится без мяса, поэтому подойдет вегетарианцам и всем, кто хочет «легкого» меню.

Это испанский вариант риса с овощами, который готовится похоже на паэлью, но без морепродуктов или мяса. Ключевой момент — обжаривание овощей и правильное тушение риса в овощном бульоне. В результате вы получите чрезвычайно ароматное, яркое и питательное блюдо.

Ингредиенты Рис 200 г Небольшая морковь 1 шт. Соцветия цветной капусты 4 шт. Кабачок или цукини ½ шт. Зеленая спаржа 6 шт. Шампиньоны 5 шт. Помидоры черри 8 шт. Артишок 1 шт. Спелые томаты 3 шт. Репчатая луковица 1 шт. Сладкая паприка 1 ч. л Белое сухое вино 1 стакан Овощной бульон 1 л Оливковое масло Соль Черный молотый перец

Приготовление

Очистите и нарежьте крупными кусками морковь, кабачок, цветную капусту и спаржу. Шампиньоны порежьте пополам или на пластинки, черри оставьте целыми. В большой сковороде (желательно с толстым дном или даже в сковороде для паэльи) разогрейте оливковое масло. Быстро обжарьте все подготовленные овощи (кроме черри, шампиньонов и артишока) до легкой золотистой корочки. Затем снимите с огня и отложите. В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте тертые спелые томаты и тушите, пока не испарится большинство жидкости. Затем добавьте сладкую паприку, перемешайте. Влейте белое вино, дайте ему испариться, чтобы остался только аромат. Это придает блюду более глубокий вкус. Верните овощи в сковороду, добавьте рис и хорошо перемешайте. Затем залейте горячим овощным бульоном. Доведите до кипения, уменьшите огонь и оставьте тушиться на среднем огне примерно 12 мин, не накрывайте крышкой. За 2-3 мин до готовности добавьте к рису черри, шампиньоны и артишок. Не перемешивайте — просто выложите сверху, чтобы овощи слегка пропарились. Снимите с огня и оставьте блюдо на 5 мин под крышкой или полотенцем. Это позволит рису «собрать» вкусы, а текстуре — стабилизироваться.

Подача

Подавайте рис теплым, украшенным свежей зеленью (например, петрушкой или базиликом). Блюдо прекрасно сочетается с охлажденным белым вином или домашним лимонадом.

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Рис с овощами на сковороде — не просто быстрый обед. Это изящное, полноценное блюдо, которое способно украсить любой день. Сочные овощи, ароматная заправка из томатов, легкая кислинка вина — и все это в одной тарелке, которая пахнет солнечной Испанией.