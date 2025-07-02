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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
382
Время на прочтение
2 мин

Рис с овощами на сковороде: быстрый рецепт

Когда хочется чего-то легкого, полезного и очень вкусного — рис с овощами, приготовленный на сковороде становится идеальным решением.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
100 ккал
Рис с овощами на сковороде

Рис с овощами на сковороде / © Associated Press

Такое блюдо не только радует яркими цветами и ароматами, но и готовится довольно просто, из доступных ингредиентов. Этот рецепт от шеф-повара Eric Lahuerta - настоящее кулинарное спасение для будней и выходных. А главное — готовится без мяса, поэтому подойдет вегетарианцам и всем, кто хочет «легкого» меню.

Это испанский вариант риса с овощами, который готовится похоже на паэлью, но без морепродуктов или мяса. Ключевой момент — обжаривание овощей и правильное тушение риса в овощном бульоне. В результате вы получите чрезвычайно ароматное, яркое и питательное блюдо.

Ингредиенты

Рис
200 г
Небольшая морковь
1 шт.
Соцветия цветной капусты
4 шт.
Кабачок или цукини
½ шт.
Зеленая спаржа
6 шт.
Шампиньоны
5 шт.
Помидоры черри
8 шт.
Артишок
1 шт.
Спелые томаты
3 шт.
Репчатая луковица
1 шт.
Сладкая паприка
1 ч. л
Белое сухое вино
1 стакан
Овощной бульон
1 л
Оливковое масло
Соль
Черный молотый перец

Приготовление

  1. Очистите и нарежьте крупными кусками морковь, кабачок, цветную капусту и спаржу. Шампиньоны порежьте пополам или на пластинки, черри оставьте целыми.

  2. В большой сковороде (желательно с толстым дном или даже в сковороде для паэльи) разогрейте оливковое масло. Быстро обжарьте все подготовленные овощи (кроме черри, шампиньонов и артишока) до легкой золотистой корочки. Затем снимите с огня и отложите.

  3. В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности.

  4. Добавьте тертые спелые томаты и тушите, пока не испарится большинство жидкости. Затем добавьте сладкую паприку, перемешайте.

  5. Влейте белое вино, дайте ему испариться, чтобы остался только аромат. Это придает блюду более глубокий вкус.

  6. Верните овощи в сковороду, добавьте рис и хорошо перемешайте. Затем залейте горячим овощным бульоном. Доведите до кипения, уменьшите огонь и оставьте тушиться на среднем огне примерно 12 мин, не накрывайте крышкой.

  7. За 2-3 мин до готовности добавьте к рису черри, шампиньоны и артишок. Не перемешивайте — просто выложите сверху, чтобы овощи слегка пропарились.

  8. Снимите с огня и оставьте блюдо на 5 мин под крышкой или полотенцем. Это позволит рису «собрать» вкусы, а текстуре — стабилизироваться.

Подача

Подавайте рис теплым, украшенным свежей зеленью (например, петрушкой или базиликом). Блюдо прекрасно сочетается с охлажденным белым вином или домашним лимонадом.

Рис с овощами на сковороде — не просто быстрый обед. Это изящное, полноценное блюдо, которое способно украсить любой день. Сочные овощи, ароматная заправка из томатов, легкая кислинка вина — и все это в одной тарелке, которая пахнет солнечной Испанией.

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