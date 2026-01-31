Рецепт лимской фасоли в соусе ромеско с лимонной брокколи и мятным песто

Лимская фасоль с соусом ромеско instagram.com_planthooduk / © Instagram

Когда хочется яркой, легкой, но одновременно питательной пищи, без тяжелых соусов, сложных техник приготовления, зато с максимальным вкусом и пользой, стоит обратить внимание на рецепт кремовой фасоли в соусе ромеско с подпеченной брокколи, лимоном и мятным песто, о котором рассказали на странице Planthood.

Главная звезда — соус ромеско — классика испанской кухни, которая летом снова на пике популярности. В сочетании с лимонной брокколи, мятным песто и хрустящим миндалем он создает баланс свежего и насыщенного вкуса.

Ингредиенты

Лимская фасоль в соусе ромеско

лимская фасоль 200 г

красный запеченный перец 1 шт.

миндаль (поджаренный) 30 г

уксус 1 ст. л

оливковое масло 1 ст. л

соль

перец

Лимонная брокколи

средняя брокколи 1 шт.

лимон (сок и цедра) ½ шт.

оливковое масло 1 ст. л

соль

перец

Мятное песто

свежей мяты

орехи (миндаль или кедровые) 30 г

оливковое масло 2 ст. л

чеснок 1 зубчик

соль

перец

Ромеско

Ромеско родом из Каталонии и традиционно его готовят на основе запеченного красного перца, орехов, чаще миндаля или фундука, оливкового масла и уксуса. Его вкус — глубокий, немного дымный, с легкой кислинкой.

В этом блюде ромеско — не просто дополнение, а настоящая основа. В нем медленно прогревают фасоль, позволяют ей впитать соус и стать кремовой без сливок или масла. Результат — роскошная текстура, которая выглядит фантастически, но остается полностью растительной.

Лимская фасоль

Она незаменимый ингредиент растительного рациона. Она:

богата растительным белком

содержит большое количество клетчатки

является источником железа и кальция

хорошо насыщает и не перегружают организм

Именно поэтому такие блюда часто советуют не только веганам, но и тем, кто просто хочет разнообразить свое меню и есть более сбалансированно.

Лимонная брокколи

Запеченная или подпеченная брокколи с лимоном — это классика, которая никогда не подводит. Высокая температура делает края соцветий слегка хрустящими и карамелизированными, а лимон добавляет той самой яркой кислотности, которая «поднимает» вкус на новый уровень.

В сочетании с кремовыми бобами брокколи отвечает за баланс, за ощущение легкости и свежести в каждом куске.

Мятное песто

Еще один элемент, который переводит это блюдо в категорию ресторанных, — мятное песто. Оно добавляет:

травяной свежести

легкого холодного контраста

аромата, который ассоциируется с летом

А поджаренный миндаль завершает композицию, добавляет хрусткость и подчеркивает ореховые ноты соуса ромеско.

Это не просто еще одно растительное блюдо, это пример того, как простые ингредиенты могут звучать по-новому, если дать им правильный контекст.