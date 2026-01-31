- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 60
- Время на прочтение
- 2 мин
Рецепт лимской фасоли в соусе ромеско с лимонной брокколи и мятным песто
Современная вегетарианская кухня давно вышла за пределы «полезной, но скучной». Сегодня это о богатстве вкуса, текстуры, соусы со своей историей и ингредиенты, которые работают и на удовольствие, и на здоровье. Один из таких примеров — большая белая фасоль, которая в этом блюде превращаются в нежную, почти бархатную основу.
Когда хочется яркой, легкой, но одновременно питательной пищи, без тяжелых соусов, сложных техник приготовления, зато с максимальным вкусом и пользой, стоит обратить внимание на рецепт кремовой фасоли в соусе ромеско с подпеченной брокколи, лимоном и мятным песто, о котором рассказали на странице Planthood.
Главная звезда — соус ромеско — классика испанской кухни, которая летом снова на пике популярности. В сочетании с лимонной брокколи, мятным песто и хрустящим миндалем он создает баланс свежего и насыщенного вкуса.
Ингредиенты
Лимская фасоль в соусе ромеско
лимская фасоль 200 г
красный запеченный перец 1 шт.
миндаль (поджаренный) 30 г
уксус 1 ст. л
оливковое масло 1 ст. л
соль
перец
Лимонная брокколи
средняя брокколи 1 шт.
лимон (сок и цедра) ½ шт.
оливковое масло 1 ст. л
соль
перец
Мятное песто
свежей мяты
орехи (миндаль или кедровые) 30 г
оливковое масло 2 ст. л
чеснок 1 зубчик
соль
перец
Ромеско
Ромеско родом из Каталонии и традиционно его готовят на основе запеченного красного перца, орехов, чаще миндаля или фундука, оливкового масла и уксуса. Его вкус — глубокий, немного дымный, с легкой кислинкой.
В этом блюде ромеско — не просто дополнение, а настоящая основа. В нем медленно прогревают фасоль, позволяют ей впитать соус и стать кремовой без сливок или масла. Результат — роскошная текстура, которая выглядит фантастически, но остается полностью растительной.
Лимская фасоль
Она незаменимый ингредиент растительного рациона. Она:
богата растительным белком
содержит большое количество клетчатки
является источником железа и кальция
хорошо насыщает и не перегружают организм
Именно поэтому такие блюда часто советуют не только веганам, но и тем, кто просто хочет разнообразить свое меню и есть более сбалансированно.
Лимонная брокколи
Запеченная или подпеченная брокколи с лимоном — это классика, которая никогда не подводит. Высокая температура делает края соцветий слегка хрустящими и карамелизированными, а лимон добавляет той самой яркой кислотности, которая «поднимает» вкус на новый уровень.
В сочетании с кремовыми бобами брокколи отвечает за баланс, за ощущение легкости и свежести в каждом куске.
Мятное песто
Еще один элемент, который переводит это блюдо в категорию ресторанных, — мятное песто. Оно добавляет:
травяной свежести
легкого холодного контраста
аромата, который ассоциируется с летом
А поджаренный миндаль завершает композицию, добавляет хрусткость и подчеркивает ореховые ноты соуса ромеско.
Это не просто еще одно растительное блюдо, это пример того, как простые ингредиенты могут звучать по-новому, если дать им правильный контекст.