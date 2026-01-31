ТСН в социальных сетях

Рецепт лимской фасоли в соусе ромеско с лимонной брокколи и мятным песто

Современная вегетарианская кухня давно вышла за пределы «полезной, но скучной». Сегодня это о богатстве вкуса, текстуры, соусы со своей историей и ингредиенты, которые работают и на удовольствие, и на здоровье. Один из таких примеров — большая белая фасоль, которая в этом блюде превращаются в нежную, почти бархатную основу.

Станислава Бондаренко
Лимская фасоль с соусом ромеско instagram.com_planthooduk

Лимская фасоль с соусом ромеско instagram.com_planthooduk / © Instagram

Когда хочется яркой, легкой, но одновременно питательной пищи, без тяжелых соусов, сложных техник приготовления, зато с максимальным вкусом и пользой, стоит обратить внимание на рецепт кремовой фасоли в соусе ромеско с подпеченной брокколи, лимоном и мятным песто, о котором рассказали на странице Planthood.

Главная звезда — соус ромеско — классика испанской кухни, которая летом снова на пике популярности. В сочетании с лимонной брокколи, мятным песто и хрустящим миндалем он создает баланс свежего и насыщенного вкуса.

Ингредиенты

Лимская фасоль в соусе ромеско

  • лимская фасоль 200 г

  • красный запеченный перец 1 шт.

  • миндаль (поджаренный) 30 г

  • уксус 1 ст. л

  • оливковое масло 1 ст. л

  • соль

  • перец

Лимонная брокколи

  • средняя брокколи 1 шт.

  • лимон (сок и цедра) ½ шт.

  • оливковое масло 1 ст. л

  • соль

  • перец

Мятное песто

  • свежей мяты

  • орехи (миндаль или кедровые) 30 г

  • оливковое масло 2 ст. л

  • чеснок 1 зубчик

  • соль

  • перец

Ромеско

Ромеско родом из Каталонии и традиционно его готовят на основе запеченного красного перца, орехов, чаще миндаля или фундука, оливкового масла и уксуса. Его вкус — глубокий, немного дымный, с легкой кислинкой.

В этом блюде ромеско — не просто дополнение, а настоящая основа. В нем медленно прогревают фасоль, позволяют ей впитать соус и стать кремовой без сливок или масла. Результат — роскошная текстура, которая выглядит фантастически, но остается полностью растительной.

Лимская фасоль

Она незаменимый ингредиент растительного рациона. Она:

  • богата растительным белком

  • содержит большое количество клетчатки

  • является источником железа и кальция

  • хорошо насыщает и не перегружают организм

Именно поэтому такие блюда часто советуют не только веганам, но и тем, кто просто хочет разнообразить свое меню и есть более сбалансированно.

Лимонная брокколи

Запеченная или подпеченная брокколи с лимоном — это классика, которая никогда не подводит. Высокая температура делает края соцветий слегка хрустящими и карамелизированными, а лимон добавляет той самой яркой кислотности, которая «поднимает» вкус на новый уровень.

В сочетании с кремовыми бобами брокколи отвечает за баланс, за ощущение легкости и свежести в каждом куске.

Мятное песто

Еще один элемент, который переводит это блюдо в категорию ресторанных, — мятное песто. Оно добавляет:

  • травяной свежести

  • легкого холодного контраста

  • аромата, который ассоциируется с летом

А поджаренный миндаль завершает композицию, добавляет хрусткость и подчеркивает ореховые ноты соуса ромеско.

Это не просто еще одно растительное блюдо, это пример того, как простые ингредиенты могут звучать по-новому, если дать им правильный контекст.

