Деми Мур поздравила дочь Таллулу с 32-летием и показала редкие фото с ней

Младшая дочь популярной актрисы недавно отмечала свой день рождения.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Деми Мур с дочерью Таллулой

Деми Мур с дочерью Таллулой / © Instagram Деми Мур

3 февраля младшей дочери 63-летней американской актрисы Деми Мур — Таллуле — исполнилось 32 года. В честь этого звезда решила опубликовать в своем Instagram серию редких архивных фото с ней.

Снимки были сделаны в разное время: на одном из них еще совсем маленькая Таллула обнимает крепко маму, а на другом — Деми пытается накрасить дочери губы помадой.

Деми Мур с дочерью Таллулой / © Instagram Деми Мур

Деми Мур с дочерью Таллулой / © Instagram Деми Мур

Деми Мур с дочерью Таллулой / © Instagram Деми Мур

Деми Мур с дочерью Таллулой / © Instagram Деми Мур

«Тогда и сейчас… Возможно, она больше не помещается у меня на руках и ей больше не нужна моя помада, но она всегда будет моей милой малышкой! С днем ​​рождения!» — написала Мур под фото.

Деми Мур с дочерью Таллулой / © Instagram Деми Мур

Деми Мур с дочерью Таллулой / © Instagram Деми Мур

Деми Мур с дочерью Таллулой / © Instagram Деми Мур

Деми Мур с дочерью Таллулой / © Instagram Деми Мур

Отметим, Деми Мур — мама трех дочерей: Румер, Скаут и Таллулы, которых она родила в браке с актером Брюсом Уиллисом. Отношения актрисы с дочерьми прошли путь от разрыва до глубокой близости. Сейчас они поддерживают друг друга, проводя время вместе, особенно в период болезни Брюса. Дочери называют мать «воином», несмотря на сложные отношения в прошлом.

Ранее, напомним, Румер Уиллис показала фото со своей дочерью — внучкой Деми Мур.

