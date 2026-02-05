- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 204
- Время на прочтение
- 1 мин
Деми Мур поздравила дочь Таллулу с 32-летием и показала редкие фото с ней
Младшая дочь популярной актрисы недавно отмечала свой день рождения.
3 февраля младшей дочери 63-летней американской актрисы Деми Мур — Таллуле — исполнилось 32 года. В честь этого звезда решила опубликовать в своем Instagram серию редких архивных фото с ней.
Снимки были сделаны в разное время: на одном из них еще совсем маленькая Таллула обнимает крепко маму, а на другом — Деми пытается накрасить дочери губы помадой.
«Тогда и сейчас… Возможно, она больше не помещается у меня на руках и ей больше не нужна моя помада, но она всегда будет моей милой малышкой! С днем рождения!» — написала Мур под фото.
Отметим, Деми Мур — мама трех дочерей: Румер, Скаут и Таллулы, которых она родила в браке с актером Брюсом Уиллисом. Отношения актрисы с дочерьми прошли путь от разрыва до глубокой близости. Сейчас они поддерживают друг друга, проводя время вместе, особенно в период болезни Брюса. Дочери называют мать «воином», несмотря на сложные отношения в прошлом.
