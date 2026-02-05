Средиземноморская диета / © Credits

Новый анализ показал: женщины, которые наиболее последовательно придерживались средиземноморской диеты, имели заметно более низкую вероятность инсульта в целом. В частности, риск любого типа инсульта был меньше на 18%. Речь шла как об ишемических инсультах — самых распространенных, вызванных нарушением кровотока к мозгу, так и о геморрагических, возникающих из-за кровоизлияния и обычно имеющих более тяжелые последствия.

Об этом сообщило издание SciTechDaily.

По данным исследования, риск ишемического инсульта среди сторонниц такого питания был ниже на 16%, а геморрагического — на 25%. В то же время авторы отмечают: результаты демонстрируют тесную связь между диетой и риском инсульта, но не доказывают прямого причинно-следственного эффекта.

Средиземноморская диета предполагает предпочтение овощей, фруктов, бобовых, рыбы и оливкового масла, а также ограничение красного мяса, молочных продуктов и пищи с высоким содержанием насыщенных жиров.

В исследовании приняли участие 105 614 женщин без инсульта в анамнезе, средний возраст которых на старте составлял 53 года. По пищевым анкетам участницам присваивали баллы от нуля до девяти — в зависимости от того, насколько их рацион соответствовал принципам средиземноморской диеты. Около 30% женщин попали в группу с самым высоким уровнем соблюдения такого питания.

Наблюдение длилось в среднем 21 год. За это время зафиксировали 4083 инсульта, в том числе 3358 ишемических и 725 геморрагических. Даже после учета других факторов риска — курения, физической активности и повышенного давления — разница между группами оставалась статистически значимой.

«Инсульт является одной из ведущих причин смерти и инвалидности, поэтому интересно думать, что улучшение нашего питания может уменьшить риск развития этой разрушительной болезни», — отметила автор исследования София С. Ванг, доктор философии из Комплексного онкологического центра города Хоуп в Калифорнии. По ее словам, особый интерес вызвали именно данные по геморрагическим инсультам, которые реже анализируют в крупных исследованиях.

В то же время ученые обращают внимание на ограничения работы: информацию о питании участницы сообщали самостоятельно, поэтому возможны неточности в оценках.

