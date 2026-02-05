- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский рассказал подробности двухдневных переговоров с США и РФ в Абу-Даби
Переговорная команда Украины провела встречи с США и РФ в Абу-Даби.
Украинская делегация завершила проходивший в Объединенных Арабских Эмиратах двухдневный раунд переговоров с представителями США и России.
Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, он ожидает возвращения переговорной группы в Киев для детального доклада, поскольку значительная часть обсужденных вопросов нуждается в конфиденциальности.
«Многие аспекты невозможно обсудить по телефону. Из того, что уже можно сказать, — в ближайшее время планируются следующие встречи. Достоверно в Америке», — отметил Зеленский.
Президент отметил готовность Украины к любым рабочим форматам, способным обеспечить длительный мир и лишить Россию мотивации к дальнейшей агрессии. Главным условием завершения войны украинская сторона называет отсутствие каких-либо преференций для страны-агрессора.
«Важно, чтобы эта война закончилась так, чтобы у России не было вознаграждения за агрессию. Это один из ключевых принципов, возвращающих и гарантирующих настоящую безопасность», — подчеркнул Владимир Зеленский, поблагодарив международных партнеров за поддержку этой позиции.
Что известно о переговорах?
Ранее мы писали, что 4 февраля завершился первый день мирных переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби. Украинская сторона стремится узнать реальные намерения России и США.
странскую делегацию в Абу-Даби представляли:
секретарь СНБО Рустем Умеров;
руководитель Офиса президента Кирилл Буданов;
первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица;
глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия;
начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов;
советник ОП Александр Бевз.
А 5 февраля завершился второй день трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ.
Главным результатом этих переговоров стал обмен пленными.
Ранее глава Госдепа США Марко Рубио озвучил ключевой результат переговорных усилий США за последний год по достижению мира в Украине. Самые сложные пункты возможного мирного соглашения между Россией и Украиной остаются нерешенными.