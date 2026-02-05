Зеленский рассказал подробности двухдневных переговоров с США и РФ в Абу-Даби

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Украинская делегация завершила проходивший в Объединенных Арабских Эмиратах двухдневный раунд переговоров с представителями США и России.

Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, он ожидает возвращения переговорной группы в Киев для детального доклада, поскольку значительная часть обсужденных вопросов нуждается в конфиденциальности.

Реклама

«Многие аспекты невозможно обсудить по телефону. Из того, что уже можно сказать, — в ближайшее время планируются следующие встречи. Достоверно в Америке», — отметил Зеленский.

Президент отметил готовность Украины к любым рабочим форматам, способным обеспечить длительный мир и лишить Россию мотивации к дальнейшей агрессии. Главным условием завершения войны украинская сторона называет отсутствие каких-либо преференций для страны-агрессора.

«Важно, чтобы эта война закончилась так, чтобы у России не было вознаграждения за агрессию. Это один из ключевых принципов, возвращающих и гарантирующих настоящую безопасность», — подчеркнул Владимир Зеленский, поблагодарив международных партнеров за поддержку этой позиции.

Что известно о переговорах?

Ранее мы писали, что 4 февраля завершился первый день мирных переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби. Украинская сторона стремится узнать реальные намерения России и США.

Реклама

странскую делегацию в Абу-Даби представляли:

секретарь СНБО Рустем Умеров;

руководитель Офиса президента Кирилл Буданов;

первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица;

глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия;

начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов;

советник ОП Александр Бевз.

А 5 февраля завершился второй день трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ.

Главным результатом этих переговоров стал обмен пленными.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио озвучил ключевой результат переговорных усилий США за последний год по достижению мира в Украине. Самые сложные пункты возможного мирного соглашения между Россией и Украиной остаются нерешенными.