Итоги переговоров в Абу-Даби: Умеров опубликовал коммюнике

В течение двух дней дедегации Украины, России и США обсуждали методы внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий.

Рустем Умеров

Рустем Умеров / © Associated Press

Вторые трехсторонние переговоры по прекращению войны в Украине, которые состоялись 4-5 февраля в Абу-Даби, имели конструктивный характер и были сосредоточены на путях создания условий для достижения длительного мира.

Об этом говорится в коммюнике по итогам переговоров с участием делегаций США, Украины и России, которое опубликовал секретарь СНБО Рустем Умеров.

В документе отметили, что делегации достигли договоренности, согласно которой Российская Федерация и Украина осуществили взаимное освобождение по 157 военнопленных. Это первый обмен за последние пять месяцев.

«В течение двух дней делегации провели широкие обсуждения остальных нерешенных вопросов, в частности методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий», — говорится в коммюнике.

Также делегации договорились продолжить трехсторонние переговоры в течение ближайших недель. Они выразили благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за организацию переговоров.

Украина также выразила благодарность президенту Дональду Трампу за его лидерство в продвижении усилий, направленных на прекращение войны.

Напомним, в четверг, 5 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия близки к урегулированию «конфликта».

Ранее ТСН.ua рассказал все, что известно о втором дне трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

