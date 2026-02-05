Лавров сказал, на существование какой Украины готова согласиться РФ: что требует Кремль

Лавров озвучил ультиматум Кремля к Украине / © Associated Press

Министр иностранных дел страны-агрессорки РФ Сергей Лавров откровенно назвал ультимативные требования Кремля к Украине, чтобы прекратить войну.

Заявление Лаврова передают русские пропагандистские СМИ.

Он признал, что Россия согласна с тем, чтобы Украина сохранилась как государство, но Киев должен стать нейтральным.

«„Это должна быть дружественная Украина. Не обязательно союзная нам, но нейтральная и доброжелательная. И это, конечно, предполагает уважение не только прав жителей той территории, которая будет оставаться за Украиной, не только уважение их прав в отношении доступа к благам цивилизации, к теплу, к еде, к воде, но и отношение к их, если хотите, базовым правам человека, включая язык, образование и религию“, — сказал Лавров.

Таким образом, он намекнул, что РФ требует предоставить статус государственного русскому языку, вернуть русский язык и пропаганду в образование, а также предоставить привилегии российской церкви УПЦ Московского патриархата.

«Еще раз подчеркну, что в тей Украине, которая подпишет договоренности, не должны нарушаться нормы международного права и нормы Конституции самой Украины, где гарантируются права национальных меньшинств», — ультимативно добавил Лавров.

Ранее Лавров цинично утверждал, что Украина первой начала бить по энергетике.

Напомним, что сегодня, 5 февраля, Абу-Даби (ОАЭ) завершились трехсторонние переговоры, результатом которых стал первый в 2026 году обмен пленными.