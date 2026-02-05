Отключение света 6 февраля: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в пятницу, 6 февраля

Во всех регионах Украины в пятницу, 6 февраля, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

В Киеве вместо привычных графиков почасовых отключений света действуют временные . Они индивидуальны для каждого адреса.

График отключения света в столице 6 февраля: дополняется

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 6 февраля: дополняется

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 6 февраля: дополняется

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 6 февраля:

1.1 - 00:00 - 02:30; 04:30 - 10:30; 12:30 - 18:30; 20:30 - 00:00;

1.2 - 00:30 - 06:30; 08:30 - 14:30; 16:30 - 22:30;

2.1 - 00:00 - 04:30; 06:30 - 12:30; 14:30 - 20:30; 22:30 - 00:00;

2.2 - 00:30 - 06:30; 08:30 - 14:30; 16:30 - 22:30;

3.1 - 00:00 - 04:30; 06:30 - 12:30; 14:30 - 20:30; 22:30 - 00:00;

3.2 - 00:00 - 00:30; 04:30 - 08:30; 10:30 - 16:30; 18:30 - 00:00;

4.1 - 02:30 - 08:30; 10:30 - 16:30; 18:30 - 00:00;

4.2 - 02:30 - 08:30; 10:30 - 16:30; 18:30 - 00:00;

5.1 - 00:00 - 04:30; 06:30 - 12:30; 14:30 - 20:30; 22:30 - 00:00;

5.2 - 00:00 - 00:30; 04:30 - 10:30; 12:30 - 18:30; 20:30 - 00:00;

6.1 - 00:30 - 06:30; 08:30 - 14:30; 16:30 - 22:30;

6.2 - 00:00 - 02:30; 06:00 - 10:30; 12:30 - 18:30; 20:30 - 00:00.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 6 февраля:

1.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

3.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 6 февраля

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 6 февраля: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 6 февраля / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 6 февраля: дополняется

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 6 февраля

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 6 февраля: дополняется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 6 февраля: дополняется

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 6 февраля:

1.1: 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:30

1.2: 01:00 - 05:00, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 23:30

2.1: 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:30, 08:00 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 00:00

2.2: 00:00 - 01:30, 03:30 - 08:00, 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 00:00

3.1: 00:00 - 02:30, 04:30 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 23:30 - 00:00

3.2: 00:00 - 01:00, 03:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 00:00

4.1: 02:00 - 07:00, 08:30 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 00:00

4.2: 00:00 - 03:00, 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 00:00

5.1: 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 00:00

5.2: 01:30 - 05:30, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 24:00

6.1: 00:30 - 04:30, 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 23:00

6.2: 00:00 - 03:30, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 00:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 2—8 февраля

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 6 февраля: дополняется

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 6 февраля: дополняется

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 6 февраля

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 6 февраля

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 6 февраля

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 6 февраля: дополняется

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 6 февраля

График отключения света в Ровенской области

График отключения света в Ровенской области 6 февраля:

подчерк 1.1 00.00-03.00

подчерк 1.2 03.00-06.00

подчерк 2.1 06.00-09.00

подчерк 2.2 09.00-12.00

подчерк 5.1 12.00-15.00

подчерк 5.2 15.00-18.00

подчерк 6.1 18.00-21.00

подчерк 6.2 21.00-00.00

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился радикально сократить уличное освещение в стране, заявив, что излишние затраты на электроэнергию «приведут страну к войне». Сразу после совещания 4 февраля чиновники выключили фонари в Минске, заставив горожан добираться домой в полной темноте.