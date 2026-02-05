- Дата публикации
В Одессе мужчина ножом порезал военного ТЦК: детали схватки
В Одессе обычная проверка документов военными ТЦК превратилась в кровавую схватку.
В Одессе мужчина отбивался от военных ТЦК с помощью газового баллончика и ранил одного из военных ножом.
Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП.
Инцидент произошел вчера вечером, 4 февраля 2026 года, в городе Одесса в районе улицы Мечникова.
«Во время проведения мероприятий оповещения общей группой в составе военнослужащих ТЦК и Нацполиции гражданину было выдвинуто законное требование предъявить военно-учетные документы. В ответ человек применил средство слезоточивого действия и нанес ножевое ранение одному из военнослужащих», — говорится в сообщении.
Потом нападавший скрылся с места происшествия. Раненый работник ТЦК был немедленно доставлен в больницу. Сейчас он находится под наблюдением медиков, состояние стабильное.
По факту нападения проинформированы правоохранительные органы. Продолжаются первоочередные следственные и розыскные мероприятия по установлению личности нападавшего и привлечению его к ответственности.
Напомним, что также в Одессе вчера, 4 февраля, был другой скандал с ТЦК. Там сотрудники ТЦК повалили гражданского на землю и наносили ему удары руками и ногами.