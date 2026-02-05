Этот популярный фрукт тормозит воспалительные процессы

Манго / © Pixabay

Добавление пюре манго в рацион спортсменов оказалось связано с более благоприятными показателями воспаления и мышечного восстановления во время регулярных тренировок.

Работа исследователей опубликована в Nutrients.

В пилотном эксперименте участники в течение четырех недель ежедневно употребляли по 600 г мангового пюре, а в другой период — плацебо со сравнительной калорийностью. Анализы крови показали, что на фоне употребления манго снижались уровни C-реактивного белка и интерлейкина-6 — маркеров системного воспаления, а также креатинкиназы, отражающие степень мышечного повреждения после нагрузок.

Кроме того, спортсмены изменяли отдельные показатели иммунного ответа: возрастала доля CD4+ T-клеток и соотношение CD4/CD8, что может указывать на более устойчивое состояние иммунной системы в период интенсивных тренировок. В то же время, масса тела, состав тела и общее потребление энергии оставались неизменными.

Авторы отмечают, что речь идет о потенциально полезной пищевой стратегии. Полученные данные показывают связь между использованием манго и восстановительными процессами.

