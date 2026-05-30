“У мирний час Європа більше не живе”: Данія готується до нової хвилі агресії з боку РФ

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен / © Associated Press

Європейським країнам варто усвідомити, що доба мирного часу на континенті остаточно завершилася. Кремль активно накопичує ресурси, веде гібридні війни та готується до нової хвилі ескалації.

Про реалістичність сценарію розширення російської збройної агресії за межі України очільниця данського уряду Метте Фредеріксен розповіла в інтерв’ю Gazeta Wyborcza.

Загроза нападу та уроки від Польщі

У відповідь на запитання щодо тривожних сигналів із країн Балтії та дозволу російської Держдуми використовувати силу нібито для захисту російськомовного населення, Фредеріксен заявила, що сценарій розширення війни є цілком можливим. На її думку, наразі невідомо, де саме і в якій формі відбудеться ескалація — чи це буде нова гібридна атака, чи повномасштабне вторгнення, проте неминучість нової агресії не викликає сумнівів.

За словами політикині, її погляди на російську загрозу залишаються чіткими та незмінними з початку війни. Вона зазначила, що багато чого зрозуміла завдяки польським колегам у Європейській Раді.

«Поляки попередили решту Європи, про що йдеться, коли справа доходить до Путіна… Попри те, що я не походжу з вашої частини Європи, я дивлюся на ці загрози так само, як і ви», — наголосила прем’єрка.

Чи готова Європа до великої війни

Фредеріксен підкреслила, що Росія мріє про відбудову своєї імперії і від 2022 року стає дедалі агресивнішою. Водночас Європа, на її думку, досі до цього не готова.

«Ми все ще поводимося так, ніби живемо в мирний час. Але… У мирний час Європа більше не живе. А наш спосіб мислення до цього ще не адаптувався. Ми досі поводимося так, ніби маємо багато часу», — заявила Фредеріксен.

Нагадаємо, аналітики та розвідники вважають, що Путін спробує вирватися з глухого кута у війні проти України через горизонтальну ескалацію в Європі. Проте для нової авантюри диктатору доведеться піти на ризикований крок усередині Росії.

