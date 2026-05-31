Війська НАТО проводять масштабні навчання біля Росії

Навчання НАТО / © Unsplash

Реклама

Солдати та військова техніка Бундесверу прибули до Литви для участі в масштабних бойових навчаннях «Щит свободи», які проводяться за участю німецької бригади, що дислокується в цій балтійській країні.

Про це повідомляє агенція dpa.

Представник 45-ї бронетанкової бригади Збройних сил Німеччини зазначив, що до Литви для проведення навчань додатково перекинули ще два батальйони.

Реклама

Підрозділи оснащені танками Leopard та бронетранспортерами Puma.

Навчання відбуватимуться на полігоні Пабраде, де зберуться близько 2 900 військовослужбовців.

Із них приблизно 2 300 — німецькі солдати, загалом до маневрів залучать близько 800 одиниць техніки з восьми країн НАТО.

Як зазначається, військові відпрацьовуватимуть дії «в реальних умовах сучасного поля бою».

Реклама

Йдеться про використання безпілотників, мінометів, артилерії, ударних вертольотів, танків і бронетранспортерів.

Раніше повідомлялося, що після інциденту з російським безпілотником у румунському місті Галац Італія вирішила прискорити відправлення військового контингенту до Румунії, щоб посилити підготовку до протидії загрозам з боку Москви.

Ми раніше інформували, що у Литві знову зафіксували акт гібридної агресії з боку Білорусі, спрямований проти цивільного авіасполучення.

Новини партнерів