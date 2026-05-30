Привід для атаки: експертка розкрила, чи планує Путін розширити війну на країни Європи

Володимир Путін / © Associated Press

Росія може завдати удару по військовому об’єкту в Європі, щоб розколоти союзників України.

Таку думку висловила експертка із зовнішньої політики Росії Ганна Нотте, пише BILD.

«Президент РФ Володимир Путін не може змусити Україну капітулювати і тому є ризик, що він піде на ескалацію проти Європи», — зазначила вона.

За її словами, оскільки українці постійно атакують російський тил, військова логіка, ймовірно, призведе до Кремля ідеї атакувати стратегічний тил України — ЄС.

Водночас експертка не очікує на масштабний напад на НАТО або відкриття нового фронту в Європі.

«Швидше за все, це може бути атака на один об’єкт у державі НАТО, щоб спровокувати складні дискусії всередині Альянсу, посіяти страх і зруйнувати консенсус щодо довгострокової підтримки України», — додала вона.

Володимир Путін заявив, нібито заяви про плани Москви напасти на Європу є «нісенітницею». На його думку, це роблять із внутрішньополітичних мотивів, щоб «створити образ ворога» і «прикрити помилки, які робили західні уряди протягом багатьох років».

Щоправда, за даними ЗМІ, американська розвідка підтвердила, що Путін у своїх божевільних планах із захоплення територій не обмежується Донбасом, Херсонщиною та Запорізькою областю. Він прагне повернути під контроль Москви всю Україну та інші колишні республіки СРСР.

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, нібито його країна, яка вже майже 12 років веде війну проти України, не збирається нападати на Європу. Однак, за словами Лаврова, Росія готова дати повноцінну відповідь у разі потреби.

Британський економіст Ендрю Ліліко стверджує, що Росія може погрожувати або навіть вторгнутися до країн Європи, але як свідчить математика, якщо до цього дійде, Москві просто не вистачить економічних ресурсів, щоб становити серйозну загрозу в середньостроковій перспективі.

