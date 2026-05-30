РФ може атакувати великий обласний центр на заході: влада зробила термінове попередження

Загроза масованого удару РФ не зникає. Зокрема, у найближчі дні не виключають ударів по західних областях України.

Про це заявив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

Чиновник закликав громадян реагувати на повітряні тривоги протягом наступних двох днів.



«На щастя, сьогоднішня ніч минула тихо для Тернопільщини. Вечірні загрози були перехоплені та знищені українськими захисниками неба. Проте небезпека залишається актуальною. Захід України, і зокрема Тернопіль — може стати ціллю в ці дні», — наголосив він.

Загроза масованого удару — що відомо

У п’ятницю, 29 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними спецслужб, Росія готується завдати нового масованого удару. Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Телеграм-канал Ukraine context повідомив, що збройні сили РФ планують обстріл напередодні Дня Києва, а тому уважними варто бути мешканцям Шевченківського, Голосіївського, Святошинського та Подільського районів столиці. Окрім того, під прицілом і низка інших міст, зокрема Дніпро, Біла Церква, Львів, Старокостянтинів та Дубно.

Сьогодні радник міністра оборони Сергій Стерненко наголосив, що РФ може атакувати протягом доби. Цієї ночі, як попереджали, масованих ударів не сталося, але загроза зберігається.

