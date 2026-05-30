РФ може атакувати протягом доби: у Міноборони зробили тривожну заяву

У Міноборони попередили українців про нову можливу масовану ракетно-дронову атаку.

Атака на Україну. / © ТСН.ua

Вночі проти суботи, 30 травня, російська армія не здійснила масованої атаки на Україну — хоч напередодні увечері запустила ракети. Загроза масштабного удару зберігається.

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко.

«Вночі не було масованої атаки проти України, однак загроза зберігається на поточну добу», — наголосив він.

Зауважимо, вчора президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готується завдати масованого удару по Україні. З його слів, ці дані отримала українська розвідка. Глава держави закликав у жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Монітори попереджали, що росіяни планують обстріл напередодні Дня Києва. Повідомлялося, що собливо уважними варто бути мешканцям Шевченківського, Голосіївського, Святошинського та Подільського районів столиці, а також в інгих містах. Зокрема, Коростені, Дніпрі, Львову, БілійЦеркві та Старокостянтинову.

Як повідомлялося, ввчері 29 травня та вночі 30 травня РФ таки запустила ракети та дрони. Ворог вдарив балістичною ракетою «Іскандер-М», шістьма крилатими ракетами Х-101 і 290 ударними БпЛА. Сили ППО знищили 284 цілі — 5 ракет Х-101 та 279 дронів.

