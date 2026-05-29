Володимир Зеленський

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський отримав інформацію про підготовку росіян до нової масованої атаки по Україні.

Про це він написав у Телеграм.

«Говорив із федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером. Вдячний за співчуття у звʼязку з постійними російськими повітряними атаками. Поінформував канцлера про дані нашої розвідки, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах. Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики», — зазначив президент.

За інформацією розвідки, ЗС РФ планують обстріл напередодні Дня Києва.

Зокрема, Телеграм-канал Ukraine context пише, що особливо уважними варто бути мешканцям Шевченківського, Голосіївського, Святошинського та Подільського районів столиці.

«Також реагувати на тривоги варто в містах Коростень, Вишгород, Дніпро, Павлоград, Біла Церква, Львів, Старокостянтинів та Дубно, де РФ проводила фінальну розвідку обʼєктів. Усі відповідальні особи та працівники підприємств попереджені», — йдеться у повідомленні.

Андрій Коваленко — керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України — також коротко написав з цього приводу: «Максимально уважно до тривог ставтеся в наступні дні».

25 травня Міністерство закордонних справ Росії анонсувало удари по «центрах ухвалення рішень і командних пунктах» у Києві. У своїй заяві російське міністерство попередило іноземних громадян, включаючи персонал дипломатичних місій і представництв міжнародних організацій, про необхідність якнайшвидше залишити Київ.

Коментуючи цю заяву, Міністерство закордонних справ України заявило, що, за оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва й інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки й місяці. У МЗС наголосили, що на цьому тлі нові російські погрози «є нічим іншим, як безсоромним шантажем». У міністерстві зазначили, що готові сприяти в додатковому посиленні безпеки іноземних дипмісій, які звернуться з таким запитом.

Українські й західні експерти вважають, що така риторика РФ може свідчити не лише про наміри Кремля, а й про його зростальні проблеми на фронті та всередині країни.

