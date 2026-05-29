Ярмоленко офіційно подовжив контракт із "Динамо" — деталі нової угоди

Андрій Ярмоленко / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" подовжило контракт із півзахисником Андрієм Ярмоленком.

Нова угода з 36-річним вінгером розрахована ще на один сезон, повідомляється на офіційному сайті "біло-синіх".

Для Ярмоленка прийдешній сезон стане четвертим після повернення до рідного клубу. У сезоні-2025/26 він став другим найкращим бомбардиром "Динамо" в УПЛ — забив дев'ять м'ячів та віддав одну результативну передачу в 22 матчах.

Також у сезоні-2025/26 Ярмоленко допоміг "Динамо" виграти Кубок України, зокрема забивши м'яч у ворота "Чернігова" в фіналі.

Наразі Ярмоленко (123 голи) разом із Сергієм Ребровим ділить друге місце у списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонату України. Рекодсменом залишається ексфорвард киян Максим Шацьких, на рахунку якого 124 м'ячі в УПЛ.

Зазначимо, що Ярмоленко отримав виклик від нового головного тренера збірної України Андреа Мальдери на товариські матчі з Польщею та Данією, які відбудуться 31 травня та 7 червня відповідно.

Для нього це шанс поборотися за звання найкращого бомбардира в історії збірної України. Зараз на рахунку Ярмоленка 46 голів за національну команду, рекорд належить чинному президенту Української асоціації футболу (УАФ) Андрію Шевченку — 48 м'ячів.

