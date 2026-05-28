"Не для забави": Мальдера пояснив, чому набив тату з гербом та прапором України

Андреа Мальдера / © УАФ

Реклама

Новий головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера пояснив, чому 2019 року зробив собі татуювання з гербом та прапором України, та що воно для нього означає.

Про це 55-річний італійський фахівець розповів в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.

Татуювання Андреа Мальдери з гербом та прапором України / instagram.com/malderaandrea

Татуювання Андреа Мальдери з гербом та прапором України / instagram.com/malderaandrea

Робота зі збірної України стане для Мальдери першою в кар'єрі у ролі головного тренера. Від 2016 до 2021 року він був помічником Андрія Шевченка у національній команді — тоді "синьо-жовті" з першого місця вийшли на Євро-2020, де зуміли дістатися історичного чвертьфіналу.

Реклама

"Я вирішив його зробити після відбіркового раунду до чемпіонату Європи. Це тату хтось може сприймати просто як малюнок на шкірі, але я ставлюся до нього з великою повагою, бо це тризуб України на тлі синьо-жовтого прапора.

Я зробив це не для забави — і хочу на цьому наголосити. Я зробив це, тому що ми досягли надзвичайного результату, коли здавалося, що все було дуже важко.

Важко було вийти з першого місця. Тоді у групі, пам'ятаю, була Португалія з Роналду. Але я тоді був настільки занурений у гру нашої команди, жив цим і вірив у наш успіх, що сказав собі: "Якщо ми вийдемо з першого місця — я зроблю собі українське татуювання".

Потім так і сталося, без жодних сумнівів. Далі я повернувся до Мілана, зробив його в Мілані і з беззаперечною гордістю ношу його досі", — сказав Мальдера.

Реклама

Мальдера став першим іноземним головним тренером в історії збірної України. Його контракт із національною командою розрахований на два роки з можливістю подовження.

На пресконференції після свого призначення Мальдера повідомив, що під час своєї роботи із "синьо-жовтими" житиме в Україні. Він вирішив разом з дружиною переїхати до Львова.

Уже незабаром збірна України проведе перші матчі під керівництвом Мальдери. 31 травня "синьо-жовті" у Вроцлаві зіграють товариський поєдинок проти Польщі, а 7 червня в Оденсе проведуть спаринг з Данією.

Раніше повідомлялося, що Мальдера оголосив склад збірної України на товариські матчі з Польщею та Данією.

Реклама

Також ми розповідали, що Мальдера назвав свій тренерський штаб у збірній України.

Новини партнерів