"Готувався упівсили": ексчемпіон світу розкритикував Усика після перемоги над Верховеном

Олександр Усик / Фото: Денис Дідківський

Реклама

Колишній чемпіон світу з боксу Тімоті Бредлі прокоментував перемогу чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF в надважкій вазі українця Олександра Усика над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

"Я думаю, що Усик готувався упівсили. Я не вважаю, що він був повністю готовий до бою. Мені здавалося, що він просто переїде цього хлопця, але у Верховена виявилися свої власні інтереси. Ось як усе було.

Щойно я побачив, що на зважуванні Усик показав на 2,5−3 кг більше за свою звичайну оптимальну вагу, я сказав: "Ой-ой-ой-ой. Сподіваюся, що він не недооцінює цього хлопця". А потім Усик вийшов на ринг у першому раунді, і я такий: "Що це таке?" Це не той Усик, якого я знаю, у якого є енергія і який стрибає на пальцях", — наводить його слова Boxing News 24.

Реклама

Огляд бою Усик — Верховен

Усик — Верховен: підсумки бою

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

Також Верховен розкритикував рефері через те, що той нібито скоротив обов'язковий відлік часу для відновлення після нокдауну.

Реклама

У WBC уже висловилися щодо суперечливої зупинки бою Усик — Верховен.

Відомий американський тренер Тедді Атлас став на захист рефері, який зупинив бій Усик — Верховен.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Реклама

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

Усик вже відреагував на протест Верховена щодо результату їхнього бою.

Олександр після поєдинку розповів, кому присвячує перемогу над Верховеном.

Також Усик висловився про потенційний реванш з Верховеном і назвав умову.

Реклама

Крім того, Усик відреагував на чутки про шалений гонорар за бій з Верховеном.

Після перемоги над Верховеном українцю кинув виклик непереможний німець Агіт Кабаєл, який є обов'язковим претендентом на пояс WBC.

Британський промоутер Френк Воррен заявив, що хоче організувати бій Усик — Кабаєл восени цього року в Німеччині.

Олександр уже погодився розпочати переговори про бій з Кабаєлом.

Реклама

Своєю чергою, Кабаєл пояснив, чому Усику було важко в поєдинку проти Верховена.

Раніше повідомлялося, що дружина Усика поділилася першими емоціями після його перемоги над Верховеном.

На нашому сайті можна переглянути відео нокдауну та нокауту в поєдинку Усик — Верховен.

Новини партнерів