Вітамін Д: чи можна його отримати, перебуваючи на сонці і скільки для цього потрібно часу

Вітамін D

Багато людей думають, що вітамін D — це якась одна проста речовина. Проте лікарі дивляться на це інакше. Насправді це ціла група речовин, які діють у нашому тілі як справжні гормони. Вони не просто допомагають кісткам, а керують роботою багатьох органів і систем. Через таку важливу роль цього гормону його дефіцит швидко б’є по всьому організму.

Коли організму не вистачає цього сонячного гормону, починаються серйозні збої. У людини слабшає імунітет і з’являються часті застуди. Може виникнути раптова алергія (наприклад, на пилок сосни), починають здавати нерви, накочується постійна слабкість і навіть виникають болі в серці. Визначити таку проблему за зовнішнім виглядом неможливо, адже ці симптоми легко сплутати зі звичайною втомою чи іншими хворобами.

Які бувають форми вітаміну D та чи можна отримати достатньо цього вітаміну з їжею

Вчені виділяють шість форм цього вітаміну. Їх загальна назва — кальцифероли. Окремі форми дуже рідкісні. Наприклад, вітамін D4 виробляється в корі надниркових залоз людини. Але для нашого здоров’я найважливішими є дві форми. Це вітамін D2 (ергокальциферол) його ми отримуємо його лише з рослинною їжею, наприклад, з грибами та вітамін D3 (холекальциферол) — найактивніша форма. Він є в тваринних продуктах (жирна риба, яєчний жовток, печінка тріски, молочка). А ще він утворюється в нашій шкірі від сонячних променів. Тому його і прозвали «вітаміном сонця».

Як стверджують експерти, з їжі ми можемо взяти лише 20% від добової норми цієї речовини. Решту організм має виробити сам. Для цього сонячне світло повинно потрапити безпосередньо на відкриту і незахищену шкіру. Але тут є багато перешкод.

Що відбувається з організмом під час дефіциту вітаміну D

Нестача сонячного нутрієнта б’є майже по всіх органах:

Падає імунітет/ Без вітаміну D не включаються захисні клітини Т-лімфоцити. Організм не бачить вірусів, і людина постійно підхоплює застуди та ГРВІ.

Болять м’язи. З’являється безпричинна ломота та судоми в ногах ночами. Це часто турбує дітей та людей після 50 років, бо нутрієнт підтримує нервову систему.

Страждає серце і судини. Починаються раптові стрибки тиску, збивається серцевий ритм, з’являється ризик утворення тромбів.

Погано гояться рани. Дослідники помітили, що при низькому рівні цього вітаміну довго не затягуються виразки та ранки на слизовій оболонці рота. Прийом нутрієнта швидко прибирає цю проблему.

Слабшають кістки. Організм не може засвоїти кальцій та фосфор. Через це руйнуються кістки, починає постійно боліти поперек, а зуби можуть швидко псуватися чи чорніти.

З’являється депресія. Навіть маленький дефіцит приносить постійну втому, слабкість та поганий сон. Якщо нічого не робити, звичайна втома переростає в депресивний розлад.аме сонце запускає вироблення вітаміну D/

Скільки часу треба засмагати, щоб отримати достатньо вітаміну D

Сонце не передає нам готовий вітамін D через свої промені. Це відомий міф. Промені працюють як кнопка запуску. Процес починається тільки під впливом ультрафіолету типу B (UVB). У нашій шкірі є особлива речовина — провітамін 7-дегідрохолестерол. Під сонцем вона перетворюється на вітамін D3 і йде у кров. Після цього за справу беруться печінка та нирки. Вони переробляють цю форму на активний холекальциферол. Саме він допомагає нам засвоювати кальцій та фосфор.

Якщо ви сидите в офісі біля сонячного вікна або багато їздите в авто, вітамін не виробиться. Звичайне скло у будинках та машинах повністю блокує потрібні промені UVB. Синтез у такому разі просто зупиняється.

Влітку не треба сидіти на пляжі цілими днями. Фахівці кажуть, що світлошкірим людям достатньо побути під сонцем 15 хвилин у купальнику з 11:00 до 17:00. Для смаглявої шкіри треба трохи більше — від 20 до 30 хвилин.

У похмурі дні цей процес теж іде, але легкі хмари затримують до 50% променів. Тоді гуляти доведеться вдвічі довше. Тут діє «правило тіні» (shadow rule). Вітамін D виробляється лише тоді, коли ваша тінь коротша за ваш зріст. Якщо тінь довша (це буває в холодні сезони через низьке сонце), промені UVB просто розсіюються в небі. Грозові хмари взагалі не пропускають ультрафіолет. Також заважає наша засмага. Коли ми засмагаємо, шкіра виділяє темний пігмент меланін. Він захищає тіло від опіків і блокує ультрафіолет. Тому чим темніша шкіра, тим гірше виробляється вітамін D3. Накопичити великі запаси за допомогою сильної засмаги не вийде. Але навіть якщо ви поїдете у теплі краї на відпустку (на 7–10 днів), ви зробите запас вітаміну лише на пару тижнів.

Щоб отримати зимову норму від сонця, треба гуляти з відкритими руками та обличчям понад 6 годин у морозний день. Це нереально і неефективно. Забезпечити літом на сонці себе вітаміном D на всю зиму так не вийде. Тут на допомогу приходять вітаміни та спеціальні добавки.

