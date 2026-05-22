Математика засмаги: що насправді означають загадкові цифри SPF на вашому кремі від сонця

Напередодні спекотного літнього сезону вибір сонцезахисного крему знову стає актуальним. Однак перед стелажем у магазині багато хто вагається: заощадити та взяти крем із нижчим показником сонцезахисту чи перестрахуватися і купити найвищий? І головне — що взагалі означають ці загадкові цифри?

Як розібратися у маркуванні на сонцезахисній косметиці, пише LADbible з посиланням на поради дерматологів.

Що таке SPF та як його рахувати

Абревіатура SPF розшифровується як Sun Protection Factor (фактор захисту від сонця). Всупереч популярному міфу ця цифра не означає «силу» чи «потужність» крему. Вона означає час.

SPF показує, у скільки разів довше ви можете перебувати на сонці без ризику зазнати опіку порівняно з тим, якби ви були взагалі без крему.

Математика дуже проста: якщо без захисту ваша шкіра почервоніє за 1 хвилину, то крем з SPF 30 подовжить цей безпечний час у 30 разів (тобто до 30 хвилин). Відповідно крем з SPF 60 захищатиме вас рівно 60 хвилин (одну годину).

Чому різниця між 30 і 50 — колосальна

Часто люди вважають, що різниця між кремами SPF 30 і SPF 50 незначна. Докторка Мішель Вонг пояснила на пальцях, чому це не так:

Крем SPF 30 пропускає близько 3% ультрафіолетових променів типу B (UVB) — саме вони викликають опіки).

Крем SPF 50 пропускає лише 2% цих променів.

Здавалося б, різниця всього 1%. Але у відносному вимірі це означає, що крем SPF 30 пропускає на 50% більше шкідливих променів, ніж «п’ятдесятка». Тому рівень захисту від SPF 50 насправді значно вищий.

Головна помилка відпочивальників

Дерматолог-онколог Стівен Вонг з Фонду боротьби з раком шкіри попереджає про небезпечну помилку, якої припускаються покупці «сильних» кремів. Високий показник SPF (наприклад, 50+) часто створює хибне відчуття повної безпеки.

Через це люди:

Забувають повторно наносити крем після купання або інтенсивного потіння. Нехтують іншими правилами безпеки: годинами лежать під прямим сонцем, відмовляються від захисного одягу та не шукають тінь, сліпо покладаючись лише на крем.

Лікарі нагадують: жоден крем, навіть з найвищим показником SPF, не діє вічно та не гарантує абсолютний захист, тому оновлювати його потрібно регулярно протягом усього дня.

