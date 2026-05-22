37-річна донька тяжкохворого Брюса Вілліса відверто зізналася, як змінився батько за останні роки

Брюс Вілліс та Румер Вілліс

Реклама

Донька американського актора Брюса Вілліса та його колеги Демі Мур — Румер Вілліс відверто розповіла, як деменція змінила характер зірки Голлівуду та яким він став нині.

37-річна дівчина поділилася рідкісними подробицями про стан батька. За її словами, попри важку хворобу, вона вдячна за кожну можливість бути поруч із ним. Донька актора каже, що тепер бачить у Брюсі зовсім інші риси. Якщо раніше його асоціювали з образом непохитного героя бойовиків, то нині в ньому з’явилося більше м’якості та тепла. Саме ця зміна, зізнається Румер, особливо її вражає. Водночас вона не приховує: спостерігати за такими трансформаціями непросто.

«У ньому є якась ніжність. Він завжди був таким мачо, і в ньому є якась… крихкість — не зовсім точне слово, але… просто лагідність, яку, можливо, певним чином не дозволено мати, якщо ти Брюс Вілліс», — поділилася донька актора в подкасті The Inside Edit.

Реклама

Румер Вілліс

Також Румер зізналася, що до діагнозу батька майже нічого не знала про фронтотемпоральну деменцію. Однак після того, як родина публічно заговорила про хворобу, вона почала отримувати безліч повідомлень від людей зі схожими історіями. За словами жінки, це допомогло їй інакше подивитися на проблему та зрозуміти, наскільки багато сімей стикаються з таким випробуванням.

«Зараз так багато людей підходять до мене і кажуть: "У мого дядька була ФТД. У мого тата вона була"», — розповіла Румер.

Румер Вілліс

Нині Брюс Вілліс майже не з’являється на публіці. Відомо, що поруч із ним постійно перебуває команда помічників і доглядальниць, які допомагають акторові щодня. Востаннє зірку бачили на людях на початку 2025 року, коли він зустрівся з рятувальниками після масштабних пожеж у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, нещодавно дружина тяжкохворого Брюса Вілліса здивувала, як допомагатиме людям з деменцією.

Реклама

Новини партнерів