Війна в Україні: що зараз відбувається на Кінбурнській косі, яка окупована від 2022 року (відео)

Український прапор на Кінбурнській косі

У найпівденнішому секторі фронту, на Миколаївщині, українські воїни цілодобово докладають зусиль, аби прогнати московитів з Кінбурнської коси й всього тамтешнього півострова. Найбільше роботи у секторі нині у наших екіпажів БПЛА та артилеристів.

Аби побачити на власні очі Кінбурнську косу та як працює туди, у бік ворога, розрахунок важкої гаубиці «Мста-Б», знімальна група ТСН вирушила до самого узбережжя, на позиції артилеристів 123-ї окремої бригади територіальної оборони.

Росіяни окупували унікальний заповідник

Після рясних травневих дощів шлях до позицій артилеристів 123-ї бригади територіальної оборони біля узбережжя Чорного моря на Миколаївщині більше нагадує швидкісний заплив. І їхати доводиться з постійною думкою про ворожі дрони.

Вісім з половиною кілометрів завдовжки й близько чотирьох завширшки. Суто фізично Кінбурнська коса, як і раніше, відділяє Дніпровсько-Бузький лиман від Чорного моря на траверзі Очакова. Та замість мальовничих пейзажів Чорноморського біосферного заповідника там тепер передові позиції російських окупантів.

Ту таки Кінбурнську косу й материкову частину Миколаївщини з усіма тамтешніми прибережними містами й селами, де дотепер повно цивільних, розділяють не більше як пів десятка кілометрів води. Без жодної видимої перешкоди. Нині та змішана вода двох річок — Південного Бугу з Дніпром — та Чорного моря і є лінією фронту. Ворог звідти не припиняє тероризувати цивільне населення.

До війни «Вовк» працював докером у порту Очакова і до військової справи, зізнається, не мав жодного стосунку. Тепер разом із побратимами вони методично вибивають окупантів із коси.

Командир розрахунку 152-міліметрової української гаубиці «Ендрю» згадує, що у перші роки повномасштабки московити стріляли з мінометів та ствольної артилерії просто з коси. Відтоді ворожу арту наші воїни відігнали східніше, в глибину півострова. Але вона все одно не мовчить.

«Ендрю», командир артрозрахунку гаубиці МСТА-Б 123-ї ОБрТрО: «Іноді це обстріл ствольної артилерії. Контрбатарейна боротьба, на подавлення, на заборону роботи — кинути. Або хтось знаходить ціль якусь, живу силу, наприклад, кілька там людей щось там робить».

Пункт управління: під прицілом схованки пілотів РФ

Тоді, поки артилеристи готують свої важкі гаубиці та снаряди до бою, на передовому командному пункті оперативно-тактичного угруповання «Одеса» робота вже кипить. Цього дня разом із черговою зміною боєм керував особисто командувач ОТУ полковник Носіков.

Найчастіше на Кінбурнській косі українські повітряні розвідники нині виявляють саме схованки й укриття ворожих пілотів БПЛА. Цей день винятком не став. Поміж лісової частини півострова безпілотники 123-ї помітили рух московитів.

Після отримання координат на позиціях лунає команда: «До бою! Приціл 521!». Ствол важкої гармати стрімко підіймається вгору.

Відколи «Ендрю» з побратимами замаскували свою «Мсту» на цій ділянці біля узбережжя, вони відрядили у бік окупантів не одну сотню важких артилерійських снарядів.

Коли артилеристи стріляють, вони точно не бачать на власні очі, наскільки влучно лягають їхні снаряди. Та відсутність коригувань перед наступним пострілом означає єдине: розрахунок відпрацював на відмінно.

На передовому командному пункті ОТУ «Одеса» командувач полковник Носіков ту впевненість артилеристів 123-ї бригади ТрО лише підтвердив, підсумувавши бойову зміну: «Всім дякую! Валентинич! Плюс! Плюс!».

