Від цих ароматів усі божеволіють: які парфуми стали головним хітом літа-2026

Літо — це сезон, коли хочеться не лише змінити гардероб, а й освіжити свій аромат. У спекотну погоду важкі та насичені парфуми відходять на другий план, поступаючись місцем легким, свіжим і «повітряним» композиціям, які дарують відчуття чистоти, прохолоди та легкості.

Які аромати будуть на піку популярності цього літа, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Цього сезону у тренді — цитрусові аромати, природні ноти та парфуми з так званим «особистим звучанням». Вони не перевантажують у спеку, гармонійно розкриваються на шкірі та створюють особливий літній настрій — від енергійної свіжості до делікатної чуттєвості.

Цитрусові аромати

Влітку на сцену виходять цитрусові аромати. Вони дарують миттєве відчуття свіжості та піднімають настрій своєю яскравістю й енергією. Лимони, грейпфрути та мандарини стають головними героями — чи то в інтенсивній парфумерній воді, чи то в поєднанні з нотами жасмину і зеленого чаю.

Найпопулярніші цитрусові ноти: лимон, апельсин, бергамот, лайм, мандарин, грейпфрут, неролі (олія з квітів апельсина).

Аромати з природними нотами

Ці парфуми універсальні, а тому ідеально підійдуть як для денного, так для вечірнього образів. Традиційно — вони в міру солодкі, але водночас свіжі — витончені та елегантні.

До природних нот належать:

трав’янисті — м’ята, базилік, лаванда, розмарин;

квіткові — троянда, жасмин, півонія, конвалія;

деревні — кедр, сандал, ветивер, сосна;

зелені — запах листя, свіжоскошеної трави, чаю;

землистi — пачулі, мох, ґрунтові акорди.

Аромати з особистою ноткою

Персоналізація в парфумерії не означає, що аромат створюють на замовлення. Йдеться про те, що обираються певні інгредієнти, в яких виникає особливе поєднання. Приміром, бренди Diptyque та Byredo пропонують конкретні особистісні спогади. Їхні аромати викликають емоції, які не завжди можна висловити словами, але вплив яких проявляється через аромат.

До таких ароматів належать:

мускусні — чисті, «шкіряні», дуже інтимні;

пудрові та кремові ноти;

аромати «чистоти» — ніби свіжа шкіра чи випрана білизна;

фруктові або квіткові акорди, які не перебивають природний запах тіла.

